Тино Хрупалла в эфире телешоу заявил, что западные военные поставки не помогают Украине и Киеву, как и Германии в 1945 году, сто́ит подумать о «сохраняющих лицо» переговорах. Berliner Zeitung отмечает, что высказывания политика настолько шокировало присутствующих гостей, что модератору пришлось срочно «зарубить» начинающуюся дискуссию и сменить тему. В самом шоу политик прокомментировал свои контакты с российским послом и высказался за продолжение переговоров с Россией.

Согласно новым опросам «только 5% немцев удовлетворено правительством правящей коалиции», поэтому в эфир рейтингового ток-шоу были приглашёны лидер набирающей популярность партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), Тино Хрупалла, и представитель правящей коалиции Кристиан Дюрр, от Свободной демократической партии (СвДП). Обсуждался большой спектр вопросов: от энергетической политики до немецкой стратегии по Украине.

Перед началом дискуссии журналисты-эксперты прокомментировали внутриполитическую ситуацию в Германии. Шеф-редактор Die Zeit, Джованни ди Лоренцо назвал «кричащим сигналом», что «пятая часть населения может представить себе голосование за АдГ». По его мнению, слишком много людей «больше не чувствуют, что они представлены в политике». Необходимо серьёзно воспринимать страхи людей перед грозящей бедностью и возрастающей арендной платой.

Вольфрам Ваймер, издатель журнала The European, обвинил в ситуации правительство Шольца, так как «самые большие проблемы не решаются», а кабинет министров упражняется «в подростковых речёвках». Веймер добавил, «я не хочу, чтобы мы заснули с Олафом Шольцем, а проснулись с полуфашистким правительством». Все комментаторы потребовали возвести «политический брандмауэр» против партии «Альтернатива для Германии».

Дискуссия между основными гостями шоу «с самого начала была странной», пишет Berliner Zeitung. Дюрр заявил, что не представляет себе контактов с АдГ, «даже у киоска с закусками». Хрупалла в ответ довольно быстро перешёл к обвинениям СвДП в разжигании войны, особенно досталось уполномоченной СвДП по военным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отмечает немецкая газета. Дюрр в ответ назвал такие обвинения «постыдными» для самого Хрупаллы.

В эфире Хруппала прокомментировал и своё «неуместное посещение» приёма в честь 9-го мая в российском посольстве. «Германия не находится в состоянии войны с Россией» и совсем недавно эта дата была днём памяти, «в котором участвовали немецкие политики из всех партий, представленных в Бундестаге», — напомнил лидер АдГ. По мнению политика, «Германия совершает ошибку, отказаваясь от дипломатических отношений с Россией», так как «нельзя позволить диалогу прерываться во время кризиса».

Острым вопросом стало и участие депутата АдГ Штефана Котре в российских телепередачах, в которых иногда звучат призывы к «нападению на Германию» из-за военных поставок НАТО на Украину. Хрупалла заявил, что «сам бы я на такое шоу не пошёл», но само участие «не противозаконно», более того, некоторые немецкие ведущие делают не менее скандальные заявления, по мнению политика.

На вопрос обсуждал ли Хрупалла на приёме в российском посольстве «прямые угрозы в адрес Германии» из российских телепередач политик ответил утвердительно, но не стал вдаваться в детали. «Пригласите посла России на своё шоу!», — аргументировал Хрупалла свой уклончивый ответ. По его мнению, это разнообразило бы «одностороннюю подачу материала в немецком телевидении».

Обсуждение ситуации на Украине газета Berliner Zeitung называет «по настоящему абсурдным». Хрупалла считает, что «поставки вооружений никаким образом не помогли Украине». На уточняющий вопрос «должна ли тогда Украина капитулировать?», политик ответил, что «целью должно быть сохранение лица для обеих сторон», и продолжил «об этом же говорили бы в 1945 году». Ответ Хрупаллы вызвал шок у приглашённых журналистов-экспертов.

Джованни ди Лоренцо, редактор Die Zeit, «ошеломлённо» спрашивает у присутствующей публики, правильно ли он понял, что имеется в виду «капитуляция немцев в 1945» и добавил «эта фраза меня потрясла!». «Модератор шоу, однако, быстро зарубила эту ветку дискуссии и сменила тему», не позволив задать дополнительные вопросы, пишет Berliner Zeitung.

Кроме Украины, политики обсудили выборы в США и немецкий закон о реформе систем отопления. В этой части шоу Хрупалла обвинил министра экономики и энергетики Роберта Хабека в «экономической войне» против России, так как «чтобы протолкнуть отопительный закон» необходимо было «сделать нефть и газ дорогими». Дюрр, как пишет немецкая газета, контраргументировал тем, что Хрупалла ещё не знает всех деталей, и в новой редакции закона партии Дюрра — СвДП удалось сделать его «более открытым технологиям».