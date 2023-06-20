Spiegel: правые экстремисты, шпионы и китайские инвестиции — немецкая спецслужба отчиталась об угрозах для конституционного порядка

Количество преступлений, мотивированных правой идеологией и связанных с насилием, выросло на 7,5%, говорится в годовом отчёте, выпущенным Федеральным ведомством по охране конституции. Как отмечает Der Spiegel, кроме правых радикалов, конституционному порядку Германии угрожают шпионы иностранных разведок и китайские инвестиции. Спецслужба также обращает внимание на усиление партии Альтернатива для Германии, ряд членов которой она записала в правоэкстремисты.

В ежегодном отчёте Федеральное ведомство по охране конституции Германии отчиталась о высокой готовности правоэкстремистов в Германии к применению насилия, сообщает Der Spiegel.

Из опубликованного документа следует, что за 2022 году количество правоэкстремистски мотивированных преступлений выросло на 3,8%. Ещё больший подъём показали правонарушения, связанные с применением насилия. Количество таких преступлений со стороны праворадикалов увеличилось на 7,5%, в том числе два убийства. Всего в категорию «политически мотивированные преступления — праворадикалы» спецслужба отнесла 23.493 случая.

Под наблюдение спецслужбы в качестве правоэкстремистов попало примерно 38.800 человек, что на 14,5% больше чем годом ранее. Немецкое издание сообщает, что особенно заметны среди преступников так называемые «граждане Рейха» и «самоуправленцы».

Напротив, количество левоэкстремистских правонарушений значительно снизилось, с 10113 в 2021 году до 6976 в 2022, то есть на 37%. При этом количество находящихся под наблюдением левых радикалов за год увеличилось на 5,2% и достигло 36500 человек, сообщает Der Spiegel.

Как сообщает немецкий журнал, «причина резкого роста числа правых экстремистов заключается в том, что Федеральное ведомство по охране конституции впервые включает в статистику членов «Альтернативы для Германии» в качестве правоэкстремистов». Der Spiegel напоминает, что суд Кёльна в марте 2022 года оставил в силе «постановку под подозрение» партии и её молодёжной организации. Апелляция, направленная партией в вышестоящий суд, всё ещё рассматривается.

В отчёте спецслужбы указывается, что не все члены партии находятся под наблюдением, так как «ввиду сохраняющейся внутрипартийной содержательной неоднородности не всех членов партии можно считать сторонниками экстремистских течений». Всего Ведомство по охране конституции наблюдает за примерно 10200 членами Альтернативы для Германии и её молодёжной организации.

Издание Der Spiegel сообщает, что в 2021 году спецслужба выделила новый подтип преступлений — «делегитимация государства, нарушающая конституцию». Поводом в 2021 стали протесты против локдаунов и обязательной вакцинации. В этом году Ведомство охраны конституции представило первый отчёт по этому типу преступлений. Под подозрение попали 1400 человек, из которых 280, по оценке спецслужбы, «ориентированы на насилие».

Спецслужба отмечает, что правые экстремисты используют различные поводы, чтобы привлечь на свою сторону обычную публику. В начале 2022 года это были протесты против вакцинации, затем праворадикалы пытались использовать последствия российской спецоперации на Украине: инфляцию и энергетический кризис. К началу этого года доминирующей снова стала тема нелегальной миграции.

Отчёт фиксирует и увеличение количества дел, заведённых за шпионаж в пользу иностранных государств. Генеральная прокуратура Германии возбудила в 2022 году 28 дел против иностранных шпионов, на 3 расследования больше чем в 2021 году. Подозреваемые обвиняются в шпионаже в пользу российских, турецких и марокканских спецслужб. Der Spiegel отмечает, что «доклад содержит срочное предупреждение относительно Китая. Ведомство по охране конституции в настоящий момент считает Народную Республику самой большой угрозой с точки зрения экономического и научного шпионажа». Прямые инвестиции, получаемые Германией из Китая, спецлужба также считает подозрительными.