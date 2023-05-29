Guardian: эксперты предрекли США рост терактов со стороны правых экстремистов перед выборами

США грозит рост внутренних террористических атак со стороны одиночек-праворадикалов из-за пагубного влияния соцсетей и агрессивной риторики политиков и СМИ, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления экспертов. Как отмечают специалисты, с 2016 года число преступлений, вдохновлённых экстремистской идеологией, существенно выросло с 2016 года и может увеличиться ещё больше в преддверии президентских выборов.

Эксперты предупреждают, что США грозит рост внутренних террористических атак со стороны одиночек-праворадикалов из-за «подстрекательской риторики республиканцев» ,которая сохранится в преддверии выборов 2024 года, сообщает The Guardian. При этом исследователи считают, что «преступления, вдохновлённые экстремистской идеологией» теперь гораздо чаще совершают отдельные лица, а не организованные группы. Как напоминает газета, за последние годы была совершена серия подобных нападений.

​Майкл Дженсен, старший научный сотрудник Национального консорциума по изучению терроризма и ответных мер на терроризм (Start) при Мэрилендском университете, заявляет, что 70% людей, совершающих террористические акты в США, составляют отдельные лица или небольшие группировки из трех-четырёх человек. «Тем не менее, эти люди могут быть деятелями-одиночками, но они не одинокие деятели», — отмечает Дженсен. По его словам, экстремисты «встроены в эти онлайн-экосистемы, где они обмениваются идеями друг с другом в течение всего дня каждый день».

Дженсен возглавляет проект «Профили радикализации отдельных лиц в Соединённых Штатах» (Pirus) — базу данных, отслеживающую, как американские экстремисты пришли к радикализации. Согласно полученным данным, 90% случаев, связанных с американскими террористами, классифицируются как бытовые. По словам Дженсена, из внутренних экстремистов 95% - ультраправые.

При этом в последние годы «наблюдается тревожный рост числа нападений», пишет газета. До 2016 года Дженсен и его команда регистрировали около 150 человек, «совершавших преступления, вдохновлённые экстремистской идеологией» в год, однако позже их число подскочило примерно до 300-350 случаев в год, не считая всплеска в 2021 году в ходе атаки на Капитолий 6 января.

По мере роста числа инцидентов произошли изменения в том, как люди относятся к правому терроризму, отмечает эксперт. По его словам, до появления Интернета и социальных сетей радикализация взглядов человека происходила под влиянием личных отношений в реальном мире. «Это был гораздо более трудоёмкий процесс вовлечения людей», — констатирует специалист. .Однако с появлением социальных сетей идеи и членство в экстремистских группах стало доступно «одним нажатием кнопки».

В то же время угроза правого терроризма усугубилась нормализацией политической агрессии или агрессивной риторики со стороны политиков и представителей СМИ, отмечает издание. Сьюзан Корк, директор разведывательного проекта Южного центра по борьбе с бедностью, считает, что крайне правые «всё больше мобилизуются с начала эры Трампа». Корк уверена, что террористические атаки со стороны отдельных лиц следует рассматривать в более широком контексте «наполненной ненавистью риторики и экстремистских платформ».

«Люди не радикализуются сами по себе — они существуют внутри социальных и политических структур, которые увековечивают эти идеи», — подчёркивает эксперт. С её точки зрения, способами борьбы с праворадикальным терроризмом и его предотвращения является просвещение молодёжи и раннее предупреждение. «Сообществам и правительствам необходимо перенять принципы общественного здравоохранения в деле предотвращения экстремизма путём привлечения сообществ, экспертов в области психического здоровья, социальных работников и, особенно, людей, вовлечённых в повседневную жизнь молодёжи», — считает она.

Главная проблема в борьбе с праворадикальным терроризмом заключается в том, что правоохранительные органы некорректно отслеживают случаи насилия, полагает Майкл Герман, бывший специальный агент ФБР, внедрявшийся в группы праворадикалов в 1990-х годах.

«ФБР не знает, сколько людей сторонники превосходства белой расы убили в прошлом году в Соединённых Штатах. Они не собирают эту информацию», — рассказывает Герман. Когда нападения правых экстремистов действительно происходят, «они часто анализируются таким образом, чтобы минимизировать их значение», — настаивает специалист. По его словам, такие акты агрессии часто классифицируются как «бандитизм» или «преступления на почве ненависти», не попадая в категорию «внутреннего терроризма».

«Можно предположить, что если бы ФБР и министерство юстиции были действительно заинтересованы в серьёзном пресечении этого вида преступлений, они бы, по крайней мере, подсчитали их», — замечает Герман.