Das Erste: после массового ареста «рейхсбюргеров» глава МВД Германии пообещала ужесточить закон об оружии

После ареста 25 человек, включая бывших офицеров и сотрудников полиции, в связи с причастностью к деятельности так называемых граждан рейха в МВД Германии пообещали в скором времени ужесточить закон об оружии. Как сообщает телеканал Das Erste, министр внутренних дел Нэнси Фезер объявила, что речь идёт «не о безобидных психах, а о подозреваемых в терроризме», поэтому в стране необходимо ещё более жёсткое урегулирование правил ношения оружия.

После рейда, проведённого на прошлой неделе, так называемыми рейхсбюргерами сегодня занимаются Комитет по юридическим вопросам и Комитет по внутренним делам, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Парламентская группа ХДС/ХСС потребовала проведения специальных заседаний. Среди прочего, ХДС/ХСС хочет знать, не были ли обвиняемые предупреждены и не имели ли они возможности избавиться от оружия и других улик до начала рейда.

Члены парламента также хотят задать вопросы по этому делу в Комитете парламентского контроля, заседания которого проходят в секретном режиме. Председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что включит этот вопрос в повестку дня следующей сессии, чтобы узнать подробности от Службы военной контрразведки.

Зелёные настаивают на том, чтобы планы группы обсуждались на пленарном заседании бундестага. А лидер Левой партии Ян Корте от имени своей парламентской группы запросил на четверг заявление правительства по поводу арестов у федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер.

В среду Федеральная прокуратура арестовала 25 человек, включая бывших офицеров и сотрудников полиции, напоминает Das Erste. 22 арестованных обвиняются в том, что они состояли в террористической организации, которая хотела совершить государственный переворот. Трое из арестованных считаются сторонниками этой группы. 23 подозреваемых, арестованных в Германии, находятся в предварительном заключении. Федеральная прокуратура также рассказала ещё о 27 обвиняемых.

Аресты также вызвали волну политических дебатов. По данным Министерства внутренних дел, с начала года число «граждан рейха» резко возросло. По словам Нэнси Фезер, ведомство по защите конституции сейчас оценивает потенциальное число лиц, входящих в этот спектр, примерно в 23 тыс. человек. Это приблизительно на 9,5% (около 2 тыс. человек) больше, чем в предыдущем году. В 2018-м и 2019 году служба внутренней разведки приписала около 19 тыс. человек к этой весьма разнородной сцене.

Это была одна из причин, по которой Фезер в выходные объявила об ужесточении закона об оружии, отмечает немецкий телеканал. «Мы имеем дело не с безобидными психами, а с подозреваемыми в терроризме, которые сейчас находятся под стражей в ожидании суда», — подчеркнула она. Также министр внутренних дел Германии добавила, что правительство «ещё сильнее ужесточит» немецкие законы об оружии «в ближайшем будущем».

В ХДС продемонстрировали готовность к переговорам по этому вопросу. Когда речь идёт о мерах против дальнейшего распространения «рейхсбюргерской» сцены, не должно быть ограничений в мышлении, считает генеральный секретарь Марио Чая. «Мы будем поддерживать всё, что необходимо для того, чтобы сделать страну более безопасной и предотвратить подобное развитие», — сказал он в эфире немецкого телевидения.

Сопротивление, однако, исходит от СвДП. Заместитель председателя фракции Константин Кюхле отвергает идею Фезер: «Нет необходимости ужесточать законы об оружии, чтобы разоружить «граждан рейха». Государство не должно увязнуть в борьбе с врагами конституции и ополчиться против законопослушных спортивных стрелков и охотников, принадлежащих к «середине общества».

Как отмечает Das Erste, расследование Федеральной прокуратуры в отношении предполагаемых заговорщиков также подогрело дискуссию об экстремистах на государственной службе. На ток-шоу Анны Вилль Фезер защищала свой план по изменению дисциплинарного законодательства, чтобы быстрее избавиться от врагов конституции в силовых структурах. Для этого уже не должно быть необходимости в судебных разбирательствах, достаточно лишь составления административных актов. «Мы просто должны действовать там быстрее», — заявила министр внутренних дел Германии.

Генеральный секретарь ХДС Марио Чая потребовал проверить бывших членов парламента от АдГ на предмет того, продолжают ли они бесконтрольно посещать бундестаг. По его словам, уже была ситуация, «когда внезапно появились люди, которые оскорбляли членов парламента и министров». Во время рейда на прошлой неделе была также арестована Биргит Мальсак-Винкеманн, бывший член парламента от АдГ, у которой сохранился пропуск в здание парламента, напоминает немецкий телеканал Das Erste.