Der Spiegel: в Германии намерены ускорить процесс увольнения экстремистов с госслужбы

МВД ФРГ предложило новый законопроект, который ускорит процесс увольнения экстремистов с госслужбы, пишет Der Spiegel. В ведомстве отметили, что сейчас процедуры увольнения затягиваются на годы. Как отмечает издание, законопроект получил особое значение в свете недавнего заговора «граждан рейха».

Глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер предложила новый законопроект, сообщает Der Spiegel. Согласно информации издания, смысл законопроекта заключается в том, чтобы ускорить процесс увольнения экстремистов с государственной службы.

Der Spiegel напоминает, что Фэзер уже давно анонсировала подобный законопроект, однако в свете недавней массовой облавы на «граждан рейха» он стал особенно актуальным. «Госслужащие, противоречащие своим поведением основным принципам парламентской демократии, не должны состоять на государственной службе», — приводит издание отрывок из нового законопроекта.

Как сообщает Der Spiegel, причина, по которой Министерство внутренних дел предлагает законопроект, заключается в том, что, по мнению Фэзер, сейчас процесс увольнения экстремистов занимает слишком много времени. В МВД ФРГ отметили, что соответствующие процедуры в среднем длятся четыре года.

Новый законопроект призван ускорить процесс, пишет издание: согласно ему, министерствам и прочим государственным органам больше не нужно будет подавать жалобу в конституционный суд. Вместо этого, они смогут сами осуществить увольнение проштрафившегося сотрудника.

Издание напоминает, что в последние годы в Германии всё чаще выявляли случаи правого экстремизма среди сотрудников полиции, а также служащих бундесвера. Согласно данным статистики, с 2018-го по 2021 год было выявлено 300 сотрудников органов государственной безопасности, придерживавшихся экстремистских взглядов.