Independent: в рядах Вооружённых сил Великобритании всё чаще выявляют неонацистов

Военнослужащие Вооружённых сил Великобритании всё чаще оказываются под надзором программы по предотвращению терроризма из-за подозрений в ультраправом экстремизме, пишет The Independent. По данным британского министерства обороны, в период с января 2021 года по апрель 2022 года по меньшей мере 10 военнослужащих были включены в программу за «деятельность, связанную с крайне правыми», что вдвое больше, чем в предыдущем году.

По данным министерства обороны, военнослужащие Вооружённых сил Великобритании всё чаще оказываются под надзором программы по предотвращению терроризма из-за подозрений в ультраправом экстремизме, пишет The Independent.

Неонацисты, белые националисты и антимусульманские радикалы составляют самую крупную группу экстремистов в Британской армии, Королевском военно-морском флоте и Королевских военно-воздушных силах.

Данные были обнародованы после того, как парламентский комитет по разведке и безопасности предупредил о «внутренней угрозе» военнослужащим со стороны крайне правых террористов. В докладе комитета, опубликованном в июле, говорится о выявлении «отдельных лиц, стремящихся вступить в Вооружённые силы, и групп, стремящихся завербовать новых членов внутри Вооружённых сил».

Сообщается, что в период с января 2021 года по апрель 2022 года по меньшей мере 10 военнослужащих были включены в программу по предотвращению терроризма за «деятельность, связанную с крайне правыми», что вдвое больше, чем в предыдущем году.

Данные министерства обороны Великобритании показывают, что с 2019 года в связи с подозрениями в экстремизме крайне правого толка под надзор программы по предотвращению терроризма было передано более 20 военнослужащих.

За тот же период в программу были включены около 20 военнослужащих по подозрению в «исламском терроризме», из-за «отсутствия чёткой идеологии» или «деятельности, связанной с контртерроризмом»

За последние три года не было зарегистрировано ни одного случая включения в программу по подозрениям в терроризме «левого толка или анархизме» или из-за проблем, связанных с Северной Ирландией, отмечает The Independent.