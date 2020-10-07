Grayzone: экс-гендиректору ОЗХО не дали рассказать о сокрытии реальных результатов расследования «химатаки» в сирийской Думе

США, Великобритания, Франция и их союзники заблокировали выступление в Совбезе ООН бывшего гендиректора ОЗХО Жозе Бустани по спорному расследованию организации предполагаемых химатак в сирийской Думе в 2018 году. Сайт The Grayzone опубликовал полный текст обращения Бустани, в котором он призывает действующее руководство ОЗХО выслушать своих сотрудников, подвергающих сомнению официальные заключения по событиям в Сирии.