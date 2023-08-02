Финал проекта «Украина»: Grayzone — о том, как Запад «сливает» свою «марионетку»

Западный план по превращению Украины в «анти-Россию», единственное предназначение которой — наносить вред Москве, по всей видимости, терпит крах — и теперь союзники Киева начинают его «сливать», констатируют журналисты The Grayzone. Как отметил на YouTube-канале проекта его обозреватель Аарон Матэ, это было продемонстрировано на саммите НАТО в Вильнюсе, где Вашингтон блокировал любые попытки предоставить Киеву конкретные условия и сроки вступления в альянс.

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ, редактор The Grayzone: С моей точки зрения, этот конфликт должен был стать заключительным элементом проекта «Украина», целью которого было её превращение в своего рода крупный региональный «Израиль» — ну или эдакую «анти-Россию», которая была бы достаточно мощной, чтобы и дальше Россию ослаблять. Соответствующие призывы звучали и в одном из докладов корпорации RAND, опубликованном в 2019 году, и в статье, написанной в 2020-м Викторией Нуланд для Совета по международным отношениям: речь о постоянном расширении НАТО к российским границам до тех пор, пока Россия в конечном итоге не балканизируется и не распадётся. И начался этот процесс со всей той коррупционной деятельности, которая развернулась вокруг «майдана» — а в итоге всё это, кажется, оказалось карточным домиком, который рушится у нас на глазах.



Итак, мы наблюдаем, как Украину «сливают» на международной арене — и самый свежий шаг в этом направлении сделали в Вильнюсе, на минувшем саммите НАТО.



ААРОН МАТЭ, обозреватель The Grayzone: Да. Когда нам рассказывали, что мы просто обязаны защищать Украину, в качестве единственной причины — ну или одной из главных причин — приводилось то, что мы должны отстоять право этой страны на возможность в теории присоединиться к НАТО: дескать, там у нас политика открытых дверей и Россия диктовать, кому можно вступать в альянс, а кому — нельзя, не может. Ну а потом случился тот саммит НАТО в Литве, состоявшийся пару недель назад, — и США там блокировали любые попытки не то, что принять Украину в альянс, но даже просто дать ей «дорожную карту» для этого вступления, разъяснить, что для присоединения им нужно делать то-то и то-то. Даже условия, которые Украина должна была выполнить, чтобы вступить в НАТО, и те обрисованы не были. То есть Украину грандиозно «слили».



Вместе с тем сюрпризом это не стало — ведь Украина и её благополучие США не волнуют. В общем-то, США и вопрос вступления Украины в НАТО не заботит — их интересует только возможность использовать перспективу такого вступления для того, чтобы обескровливать Россию, а также, применяя обещания о том, что страна когда-то в будущем присоединится к альянсу, превращать её фактически в марионетку НАТО, не беря при этом на себя обязательство защищать её в случае нападения.



А от администрации Байдена мы слышим полное враньё о том, что у Украины всё идёт замечательно, а Россия уже потерпела поражение. Вот, к примеру, что сказал буквально пару дней назад госсекретарь Энтони Блинкен.



ЭНТОНИ БЛИНКЕН, государственный секретарь США: Если говорить о том, чего хотела достичь Россия, чего хотел достичь Путин — они уже потерпели неудачу, уже проиграли. Их целью было стереть Украину с карты, лишить её независимости и суверенитета и поглотить её, включив в состав России. На пути к этой цели они потерпели фиаско уже давно. Теперь же Украина сражается за то, чтобы вернуть себе ещё часть территорий, отобранных у неё Россией: она уже вернула примерно 50 процентов от того, что было захвачено изначально, а теперь ведёт очень тяжёлую битву за то, чтобы вернуть ещё. Контрнаступление всё ещё находится на относительно раннем этапе; ситуация сложная, россияне выстроили крепкую оборону. Однако я убеждён, что благодаря технике и поддержке, которую Украина успела получить более чем от 50 стран, благодаря подготовке, которую получили её войска — а ведь значительная часть сил, которым была обеспечена такая подготовка, полноценно в эту битву ещё не включились, — и, что, наверное, важнее всего, благодаря тому, что в отличие от россиян украинцы бьются за свою землю, за своё будущее, за свою страну и за свою свободу... Думаю, что именно в этом и заключается самый важный момент, и он ещё сыграет свою роль, но сыграет он её не в ближайшую неделю-две — речь, как мне кажется, всё ещё идёт о сроках в несколько месяцев.



ААРОН МАТЭ: В общем, наговорил Блинкен много чего — и нас, похоже, ждут ещё несколько месяцев военных действий. Но он ведь даже начал уже с вранья: заявил, что целью России было поглотить Украину, стереть её с карты. Если бы это было действительно так, почему же тогда Россия не поступила так, как поступают США, когда вторгаются в страны вроде Ирака, а именно — не разбомбила сразу же столицу, не уничтожила всю основную инфраструктуру, не ударила по президентской резиденции, словом, не стала делать всё то, что положено делать, когда пытаешься свергнуть иностранное правительство? Россия не стала так поступать потому, что колонизация Украины в её цели не входила — да и не смогла бы она её колонизировать теми силами, которые туда направила.



МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Сорок тысяч человек. Где-то сорок тысяч человек она туда отправила.



ААРОН МАТЭ: Да — это же просто безумие...



МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: А у Украины вторая по численности армия в Европе при этом.



ААРОН МАТЭ: Вот именно. Смысл всего действа был, по существу, в том, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров и принять те условия, на которые она ещё до этого, считайте, согласилась, в особенности — в рамках Минских соглашений, отказавшись их выполнять. Именно в этом и состояла цель российской операции — и именно поэтому с самого начала шли мирные переговоры: как только Россия пересекла границу, между украинцами и россиянами начали проходить встречи, и — хоть Блинкен это и опустил, а корпоративные СМИ ни за что об этом не скажут — в начале апреля 2022-го было достигнуто мирное соглашение, но Запад его саботировал.



Дата публикации 01 августа 2023 года.