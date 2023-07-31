Американский профессор: Запад толкает ВСУ к самоубийственному наступлению из-за боязни поражения

США и их союзники всерьёз опасаются поражения на Украине. Они понимают, что если войска Киева не продемонстрируют значительных успехов на поле боя, то общественная поддержка конфликта иссякнет и проиграет не только ВСУ, но и западные страны, заявил в интервью YouTube-каналу The Grayzone профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

Я хочу, чтобы вы прокомментировали этот отрывок из статьи The Wall Street Journal, которая только что вышла. В ней рассказывается о состоянии широко разрекламированного украинского контрнаступления и усилиях Запада по подстрекательству к нему.

Вот цитата: «Когда весной этого года Украина начала крупное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что Киев не обладает необходимой подготовкой или оружием — от снарядов до боевых самолётов, — чтобы потеснить российские войска. Но они надеялись, что в конечном итоге мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не случилось».

То есть The Wall Street Journal в статье фактически признаётся, что Запад подтолкнул Украину к контрнаступлению, зная, что у неё нет того, что ей нужно, чтобы хотя бы приблизиться к успеху. Мне интересно, насколько давно можно было предсказать, что эти попытки США загнать Украину в НАТО и превратить её в марионетку альянса приведут к уничтожению Украины? Как вы прокомментируете эти откровения о миссии в этом провластном издании?

ДЖОН МИРШМАЙЕР, профессор политологии в Чикагском университете: Что ж, мне кажется, любой, кто хоть что-то знает о военной тактике и стратегии, должен был понимать, что шансов на успех у украинского контрнаступления практически нет. Я имею в виду, что против украинцев выступало так много факторов, что им было почти невозможно добиться какого-либо существенного прогресса.

Тем не менее, Запад подстёгивал и настойчиво требовал от них пойти в наступление. Более того, мы хотели, чтобы они начали его весной. И это заставляло задаться вопросом: «Что здесь происходит? Это похоже на поощрение самоубийственного наступления, которое совершенно контрпродуктивно. Не будет ли для них гораздо логичнее занимать оборонительную позицию хотя бы на время?»

Но я думаю, что здесь имело место то, что Запад очень боится, что время уходит, что если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, то общественная поддержка конфликта иссякнет и украинцы проиграют — проиграет и Запад. То есть, на мой взгляд, мы слишком сильно настаивали на этом наступлении, зная, что даже в лучшем случае его шансы на успех были невелики.

Подобным же образом мы интегрировали Украину в качестве де-факто марионетки НАТО, формально не обещая или не предоставляя ей членство в НАТО, что стало главным фактором российской спецоперации. Кроме того, недавно прошёл саммит НАТО в Литве, и мне интересна ваша реакция на него.

В конце саммита Украине дали обещание, в результате чего, как мне кажется, будущее членство Украины в НАТО стало ещё более отдалённым, чем в 2008 году, когда ей его впервые его пообещали. Потому что на этот раз в итоговом коммюнике — судя по всему, оно было составлено по требованию США — говорилось «мы примем Украину, когда союзники согласятся и когда будут выполнены условия».

Но в нём не указывалось, о каких именно условиях идёт речь, и поэтому мне кажется, что Украина стала еще дальше от НАТО, чем она, когда ей впервые обещали членство в 2008 году. Мне интересно, согласны ли вы с этой оценкой? И какие выводы вы делаете из этого очень расплывчатого обещания НАТО?

ДЖОН МИРШМАЙЕР: Я согласен с тем, что вы сказали, но я бы пошел ещё дальше. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно дал понять, что Украина не будет принята в НАТО до тех пор, пока она не одержит победу в конфликте. Другими словами, Украина должна победить, прежде чем её можно будет принять в альянс. Что ж, Украина не победит, и поэтому в альянс её не возьмут.

Этот конфликт будет идти долго. Даже если удастся заключить «холодный мир», он окажется непрочным, и будет существовать постоянная опасность боевых действий. И в этих обстоятельствах мне трудно представить, что Соединённые Штаты или любая западноевропейская страна согласятся принимать Украину в НАТО.

И тому есть простое объяснение: если Украину примут в НАТО в разгар конфликта, то НАТО, по сути, будет обязано защищать её с помощью военной силы на поле боя. И это ситуация, которой мы не хотим. Мы не хотим, чтобы войска НАТО, точнее, американские войска принимали непосредственное участие (в конфликте. — ИноТВ).

Поэтому совершенно понятно, почему Столтенберг говорит о том, что Украина должна победить. Вернее, она должна одержать «решительную победу» над русскими в пределах украинских границ, чего, на мой взгляд, не произойдёт, и поэтому, как вы сказали, Украина не станет частью НАТО.

Учитывая эти факты, считаете ли вы справедливым предположение, что политика США на Украине оказалась ещё более циничной, чем кажется на первый взгляд. Ведь в основном этот конфликт начался из-за того, что США отказались принимать нейтральный статус Украины, говоря: «Двери НАТО для новых участников всегда открыты. Мы не снимаем вопрос о принятия новых стран».

Но при этом, когда предоставляется возможность, США не берут на себя обязательство предоставить Украине план по вступлению в НАТО. Это приводит меня к выводу, что, возможно, цель никогда не состояла в том, чтобы действительно принять Украину в НАТО, а просто использовать будущее обещание членства в альянсе, чтобы де-факто превратить Украину в его марионетку без обязательства со стороны США и их союзников её защищать.

ДЖОН МИРШМАЙЕР: Возможно, это правда. Трудно сказать без большого количества доказательств. У меня немного другая точка зрения. Я думаю, что это было не столько цинизмом, сколько глупостью. На мой взгляд, нельзя недооценивать всю степень глупости Запада, когда дело касается вопроса Украины, а также всевозможных других вопросов.

Но я полагаю, что Запад считал — и здесь мы говорим в первую очередь о США, — что если конфликт между Украиной и Россией все-таки разразится, то Запад вместе с Украиной одержат победу, а русские потерпят поражение. Я думаю, у нас существовало такое мнение.

Если посмотреть на период, предшествующий конфликту, — начало 2022 года, — то действительно поражает то, что было совершенно ясно, что его вероятность была очень высока. Тем не менее, США и Запад в целом практически ничего не сделали для предотвращения конфликта. Напротив, мы подстрекали русских, и мне трудно представить, что именно происходило.

И я думаю, мы считали, что если начнется конфликт, то украинцы, достаточно обученные и вооружённые, выстоят на поле боя. Это, во-первых. А, во-вторых, на мой взгляд, мы полагали, что мы покончим с русскими с помощью «чудо-оружия» — санкций, — а украинцы в конечном итоге победят, и тогда мы могли бы принять их в НАТО.

Вот что, по моему мнению, происходит. Я не думаю, что это (политика Запада в отношении Украины. — ИноТВ) действительно проявление цинизма, как вам представляется. Такой вариант возможен. Но опять же, это эмпирический вопрос. Нам нужно чертовски много доказательств, чтобы понять, верна ли ваша интерпретация или моя. Но, я считаю, если выразиться знаменитой цитатой Талейрана: «Это больше чем преступление, это — ошибка».

Дата публикации 30 июля 2023 года.