Тем, кто поддерживает политику США на Украине следует понимать, что они выступают за милитаризм. Как пишет автор American Thinker, администрация Байдена не дает общественности понять истинную природу украинского государства и то, как оно стало для Америки одновременно оружейным складом и испытательным полигоном.

Некоторые американцы сегодня вывешивают над своими домами украинские флаги. Как пишет American Thinker, на первый взгляд может показаться, что развевающийся украинский флаг олицетворяет всего лишь благородную борьбу и противостояние добра и зла, однако, учитывая недавнее решение администрации Байдена предоставить украинским военным кассетные бомбы, украинский флаг становится не столько символом поддержки угнетённого народа, сколько милитаризма Байдена в Восточной Европе.

Как продолжает автор материала, немного пугает, когда гражданин США вывешивает флаг страны, которую наверняка не найдёт на карте. Что еще хуже, при всех благих намерениях поднятые флаги олицетворяют поддержку администрацией Байдена армии коррумпированных украинских чиновников, белого национализма, антисемитизма и нарушений прав человека.

«Правительство Байдена это понимает и поэтому пытается помешать общественности понять истинную природу украинского государства и то, как Украина стала для Америки одновременно оружейным складом и испытательным полигоном», — пишет автор материала.

Он отмечает, что это хорошо заметно по тому, как правительство США оправдывает применение против России кассетных бомб. Официальный представитель Байдена по национальной безопасности Джона Кирби заявил: «Украинцы используют кассетные бомбы ответственно. Они используют их эффективно, и оказывают фактическое влияние на оборонительные позиции и манёвры России».

Однако, продолжает автор статьи, любителям украинских флагов следует повнимательнее изучить договор ООН от 2008 года, запрещающий использование кассетных бомб. И хотя хотя часть их наверняка убьёт российских солдат, ООН отмечает, что остатки кассетных боеприпасов «убивают или калечат мирных жителей, женщин и детей, препятствуют экономическому и социальному развитию, в том числе за счет потери средств к существованию, препятствуют постконфликтному восстановлению и реконструкции, а также задерживают или предотвращают возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц».

Сера Кулабдара, член кампании по запрещению противопехотных мин и коалиции по кассетным боеприпасам в США, призвала украинцев и американцев «обратиться к истории, а Америку — к нашим собственным действиям в таких странах как Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Афганистан и Ирак».

«Последствия этих войн расскажут вам, что это напрямую влияет на жизни простых людей — у которых есть имена и есть матери и отцы, которые о них заботятся», — сказала она.

«Таким образом, для тех, кто поддерживает политику США на Украине, и особенно тем, кто размахивает ее флагами, настало время глубже и пристальнее взглянуть на то, что за собой влечет эта поддержка: байденовский милитаризм», — заключает автор American Thinker.