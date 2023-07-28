Один из ветеранов немецкой политики Оскар Лафонтен уверен, что США готовились к украинскому конфликту в течение нескольких десятков лет. Как пишет Myśl Polska, Лафонтен отметил, что Украина для Вашингтона — это лишь поле битвы, где американцы сражаются с русскими, чтобы пошатнуть статус Кремля на мировой арене.

Оскар Лафонтен — один из ветеранов немецкой политики. В то же время, находясь сегодня вне её мейнстрима, он позволяет себе высказывать мнения, идущие против течения. В беседе с изданием Myśl Polska политик озвучил панические настроения о последствиях возможного обострения конфликта на Украине.

Лафонтен отметил, что США готовились к этому конфликту в течение нескольких десятков лет. Американские теоретики внешней политики, такие как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, давно указывали, что Украина под контролем США гарантирует выход России из числа мировых держав. Украина — это лишь поле битвы, где американцы сражаются с русскими, чтобы пошатнуть статус Кремля на мировой арене.

Немецкий политик также указывает, что данный конфликт ведёт Германию к краю пропасти. Благодаря глупой политике руководства страны доля американских компаний в управлении немецкой промышленностью настолько велика, что возражения сегодня просто невозможны. Говоря о необходимости перестать использовать «Северный поток», Байден предположил, что «американцы планируют уничтожить эту жизненно важную для Германии энергетическую магистраль, а рядом с ним стоял Шольц с миной побитой собаки».

«Германия является промышленно развитой экономикой, а такие страны всегда должны заботиться о конкурентоспособных ценах на энергоносители. Между тем результатом конфликта на Украине является то, что цены на них в Германии значительно выше, чем, например, в США. Если считать, что целью американской политики было поссорить Германию с Россией, то видно, что эта цель в значительной степени достигнута», — говорит Оскар Лафонтен.

Он также рассказал, что нынешнее развитие ситуации рискует обернуться новыми масштабными конфликтами. Основной составляющей американской политики является стремление оставаться единственной мировой державой. Но государство, которое хочет быть единственной мировой державой, неизбежно вступит в конфликт с теми, кто тоже хочет быть державами, — это Китай, Россия, а вскоре и Индия. Кроме того, если Россия и США действительно столкнутся напрямую, пламя охватит весь мир. Такой риск всегда существует, и в связи с украинским конфликтом, поскольку за ситуацией внимательно следит Китай, который уже косвенно в неё втянут.

«США рассматривают нынешний кризис на Украине как подготовительную фазу к противостоянию с Китаем», — считает немецкий политик.