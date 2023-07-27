УН: Зеленский предложил продлить военное положение на Украине до 15 ноября

Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить срок действия военного положения и проведение общей мобилизации до 15 ноября. Как передают «Украинские новости», в пояснительной записке к законопроектам отмечается, что их принятие «будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооружённой агрессии России против Украины».

Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить срок действия военного положения и проведение общей мобилизации с 18 августа на 90 суток, до 15 ноября. Как передают «Украинские новости», об этом говорится в законопроектах №9532 и №9533, зарегистрированных в Раде 26 июля.

Законопроект №9532 предусматривает утверждение указа президента №451 от 26 июля «О продлении срока действия военного положения на Украине», согласно которому срок действия военного положения продолжается с 05:30 18 августа 2023 года на 90 суток.

Законопроект №9533 предусматривает утверждение указа президента №452 от 26 июля «О продлении срока проведения общей мобилизации», согласно которому срок проведения общей мобилизации продлевается с 18 августа на 90 суток.

В пояснительной записке к законопроектам отмечается, что их утверждение «будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооружённой агрессии России против Украины».