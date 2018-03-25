112: забота о «политзаключенных» не даёт Киеву избавиться от российских дипломатов По словам первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, Киев не высылает российских дипломатов по примеру Запада, поскольку это может «навредить украинским политзаключённым». Она также отметила, что дипотношения между двумя странами сведены «к критическому минимуму» и в посольствах остаются лишь несколько рядовых дипломатов и консулы, которые оказывают консульскую поддержку украинским гражданам в России, передаёт «112 Украина». 26 марта 2018 112 Украина

Саакашвили: Порошенко — дешёвый врун без чести и достоинства Депортированный с Украины Михаил Саакашвили отреагировал на заявление Петра Порошенко о том, что недавняя история с «разоблачением» бывшего грузинского лидера «достойна попасть в учебники для будущих сотрудников спецслужб», пишет «ГОРДОН». «Дешёвый врун без чести и достоинства!» — написал экс-президент Грузии в Facebook. При этом Саакашвили подчеркнул, что уже вошёл в учебники истории, а президенту Украины, по его словам, «светит только попасть в криминальную и судебную хроники». 25 марта 2018 ГОРДОН

112: Украина пожертвовала крымским флотом ради военного усиления Во время присоединения Крыма к России украинские Военно-морские силы «отдали себя в жертву», чтобы помочь Киеву мобилизовать армию и организовать АТО. Об этом в интервью «112 Украина» поведала помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк. 25 марта 2018 112 Украина

ONLINE.UA: Порошенко поблагодарил СБУ за разоблачение «вражеского гнезда» на Украине Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что дела Надежды Савченко и Михаила Саакашвили достойны попадания в учебники для будущих сотрудников спецслужб, сообщает ONLINE.UA. По его словам, благодаря профессионализму СБУ в стране удалось разоблачить «вражеское гнездо, действовавшее в интересах России». 25 марта 2018 Online.ua

Обозреватель: на Украине представили план блокады Крымского моста На Украине озвучили план действий по блокированию Крымского моста, сообщает «Обозреватель». «Фиксировать всех людей. Поимённо. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — заявил в интервью украинскому изданию координатор блокады Крыма Ленур Ислямов. 24 марта 2018 Обозреватель

Вести: евроинтеграция грозит оставить украинцев без сала С 2020 года украинским фермерам будет запрещено забивать домашних животных на своих подворьях и продавать их мясо. Как выяснили «Вести», в связи с этим эксперты полагают, что продукты могут резко вырасти в цене и под большой угрозой окажется сало, которое в ближайшие два-три года может быть в дефиците. 23 марта 2018 Вести

Обозреватель: Савченко предложили политическое убежище в ЛНР Представитель ЛНР Владислав Дейнего на переговорах в Минске заявил, что Луганск готов предоставить для Надежды Савченко политическое убежище. Как пишет «Обозреватель», ранее украинская прокуратура задержала Савченко по подозрению в подготовке теракта в здании парламента. 23 марта 2018 Обозреватель

Обозреватель: Папа Римский лишил сана украинских священников за «божественные голоса» Папа Римский Франциск лишил сана украинских священников, которые распространяли «откровения» сестры Марии Баран, которая заявляла, что слышит голоса Бога и святых, передаёт «Обозреватель». Отмечается, что в результате проведения канонических проверок были выявлены нарушения монахами дисциплины и факты злоупотребления духовным саном. 22 марта 2018 Обозреватель

112: Рада разрешила арестовать Надежду Савченко Верховная рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Как передаёт «112 Украина», депутаты также разрешили органам следствия задержать и посадить политика под арест. 22 марта 2018 112 Украина

Украинская правда: до ареста Савченко остался только один шаг Регламентный комитет украинской Верховной рады единогласно проголосовал за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Как пишет «Украинская правда», теперь за представление комитета должна проголосовать на своём заседании Верховная рада. 22 марта 2018 Украинская правда