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СТРАНА: харьковские чиновники незаконно вывозили с Украины мужчин под видом волонтёров

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Бывшую топ-чиновницу и двух харьковских депутатов подозревают в вывозе за границу Украины мужчин под видом волонтёров. Как пишет «СТРАНА», по данным следствия, подозреваемые причастны к схеме, по которой 19 мужчин смогли уехать из страны.
СТРАНА: харьковские чиновники незаконно вывозили с Украины мужчин под видом волонтёров
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Бывшему руководителю аппарата харьковской областной администрации Виктории Белявцевой, а также ещё четырем людям, среди которых депутат райсовета и глава одной из районных администраций Харькова, объявили о подозрениях в организации незаконного вывоза мужчин за границу. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
 
По данным следствия, подозреваемые причастны к схеме, по которой 19 мужчин смогли уехать с Украины и не вернулись. Их данные заносили в систему «Путь» по таксе около 60 тыс. гривен, сообщили в прокуратуре.
 
Адвокат Белявцевой Евгений Рияко заявил, что планирует обращаться за отменой сообщения о подозрении: «Мы выполняли только прямые указания начальника областной военной администрации».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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