СТРАНА: харьковские чиновники незаконно вывозили с Украины мужчин под видом волонтёров

Бывшую топ-чиновницу и двух харьковских депутатов подозревают в вывозе за границу Украины мужчин под видом волонтёров. Как пишет «СТРАНА», по данным следствия, подозреваемые причастны к схеме, по которой 19 мужчин смогли уехать из страны.

Бывшему руководителю аппарата харьковской областной администрации Виктории Белявцевой, а также ещё четырем людям, среди которых депутат райсовета и глава одной из районных администраций Харькова, объявили о подозрениях в организации незаконного вывоза мужчин за границу. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемые причастны к схеме, по которой 19 мужчин смогли уехать с Украины и не вернулись. Их данные заносили в систему «Путь» по таксе около 60 тыс. гривен, сообщили в прокуратуре.

Адвокат Белявцевой Евгений Рияко заявил, что планирует обращаться за отменой сообщения о подозрении: «Мы выполняли только прямые указания начальника областной военной администрации».