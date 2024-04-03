Экс-посол Франции: украинская молодёжь не желает воевать за Крым и Донбасс

19:54
Кинолог Голубев назвал Оливию и Оскара самыми популярными кличками собак 2023 года
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что самой популярной кличкой собак в 2023 году стала Оливия. Далее следуют Оскар и Жасмин.
19:52
Нагорных — о поражении «Локомотива» от «Урала» в Кубке России: мы играли плохо
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о поражении от «Урала» в матче Кубка России.
19:51
В ООН заявили, что временно ограничивают свои перемещения ночью в Газе
ООН вводит на двое суток ограничения на перемещение в ночное время своих сотрудников в секторе Газа.
19:49
Риелтор Бендриков посоветовал владельцам сдаваемого жилья следовать нормативам
Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что владельцам жилья, которое сдаётся в аренду, необходимо следовать нормам Гражданского и Жилищного кодексов.
19:44
ВСУ трижды атаковали посёлок Красное в Белгородской области
ВСУ трижды атаковали посёлок Красное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
19:39
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работу Керченской паромной переправы приостановили.
19:35
Акинфеев — о формате Кубка России: у всех команд есть шансы на победу
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение, что у всех команд есть шансы на победу в Кубке России.
19:32
Доцент Щербаченко: продать квартиру может только её основной собственник
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко заявил, что продать квартиру может только её основной собственник.
19:30
В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.
19:27
В Карелии рабочий умер после падения с 15-метровой высоты
Рабочий умер в результате падения с высоты 15 метров на предприятии в Петрозаводске.
19:25
Лекорню осудил теракт в «Крокусе» в беседе с Шойгу
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу осудил теракт в «Крокусе» в Подмосковье.
19:24
Путин: каждый рубль на восстановление Донбасса должен быть вложен эффективно
Российский лидер Владимир Путин заявил, что каждый рубль из более чем 4 трлн на восстановление Донбасса и Новороссии должен быть вложен эффективно.
19:22
Арестован монтёр, пустивший автобус на железнодорожный переезд под Ярославлем
Переславский районный суд Ярославской области арестовал монтёра пути, пустившего автобус на железнодорожный переезд под Ярославлем.
19:21
Глава Минобороны Франции провёл переговоры с Шойгу
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню провел беседу с российским коллегой Сергеем Шойгу.
19:21
«Металлург» победил «Автомобилист» в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:16
«Чемпионат»: Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов планирует покинуть свой пост.
19:16
Инфляция в России в годовом выражении на 1 апреля составила 7,62%
Инфляция в России в годовом выражении на 1 апреля составила 7,62%, сообщили в Минэкономразвития.
19:07
СК: троих мужчин обвинили в избиении человека до смерти в центре Луганска
Троих мужчин арестовали за избиение до смерти человека в центре Луганска.
19:04
Росстат: безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума
Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%.
19:00
Котов обыграл Коболли и пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше
Российский теннисист Павел Котов вышел в 1/4 финала турнира в Марракеше (Марокко).
18:57
ТАСС: один житель Донецка погиб, ещё один ранен при обстреле ВСУ
Один мирный житель Куйбышевского района Донецка погиб, ещё один получил ранения при обстреле города со стороны ВСУ.
18:56
Ведущий RT Санчес отреагировал на ответ США на удары по консульству в Дамаске
Ведущий RT Рик Санчес эмоционально отреагировал на ответ Вашингтона на удары ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске.
18:52
«Сантос» и «Краснодар» пришли к соглашению по задолженности за трансфер Куэвы
Пресс-служба «Сантоса» сообщила, что клуб и «Краснодар» достигли соглашения об урегулировании задолженности по трансферу Кристиана Куэвы.
18:48
Путин: в Донбассе и Новороссии уже восстановлено более 10 тысяч объектов
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено более 10 тыс. объектов.
18:44
Yle: устроивший стрельбу в финской школе подросток был жертвой издевательств
Устроивший стрельбу в школе в финском городе Вантаа подросток был жертвой издевательств.
18:43
Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что выступит инициатором касательно встречи с руководством столичного клуба.
18:33
В Мерефе Харьковской области прозвучал взрыв
Взрыв произошёл в городе Мерефе Харьковской области на востоке Украины.
18:32
СК: в Москве перекрыли канал незаконной миграции
В Москве перекрыли канал незаконной миграции, сообщили в столичном главке СК России.
18:31
Смородская: Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что главный тренер столичного клуба Михаил Галактионов должен покинуть свой пост.
18:30
Мурашко отметил положительные темпы рождаемости в ДНР
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о положительных темпах рождаемости в ДНР.
18:27
Подполье: в Харьков стягиваются наёмники из Франции и Грузии
Наёмники из Франции, Грузии и боевики террористической организации «Русский добровольческий корпус»* прибыли в Харьков.
18:17
Офтальмолог Садыкова посоветовала серьёзно относиться к синдрому сухого глаза
Врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Динара Садыкова заявила, что к синдрому сухого глаза нужно относиться серьёзно.
18:13
Путин назначил Беспалова гендиректором Российского научного фонда
Президент России Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда на пять лет Владимира Беспалова.
18:12
Могильный заявил, что на Овечкина повлияло давление из-за рекорда Гретцки
Российский хоккеист Александр Могильный высказал мнение, что на нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина было оказано давление из-за рекорда Уэйна Гретцки.
18:12
Столтенберг: в НАТО не обсуждают прямое присутствие войск альянса на Украине
В НАТО не обсуждают прямое присутствие военных сил альянса на Украине, заявил генсек Йенс Столтенберг.
18:12
Офтальмолог Боша: возрастное снижение зрения становится заметным после 40 лет
Офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша заявила, что возрастное снижение зрения начинается примерно в 35 лет и становится заметным после 40—45 лет.
18:09
Офицер «Азова» заочно получил 28 лет колонии за обстрел жилых районов Мариуполя
Верховный суд ДНР заочно приговорил командира миномётного взвода полка «Азов»* лейтенанта Дмитрия Поповичева к 28 годам колонии за обстрел жилых домов на западной окраине Мариуполя. Об этом сообщает СК России.
18:08
Новак: Россия в июне достигнет добычи нефти в 9 млн баррелей в сутки
Россия в июне достигнет добычи нефти в 9 млн баррелей в сутки, заявил вице-премьер России Александр Новак.
18:05
Профессор Ионов посоветовал наладить рацион для профилактики изжоги
Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, какие существуют методы профилактики изжоги.
18:05
Страны НАТО договорились усилить свою роль в координации помощи Украине
Страны НАТО договорились усилить роль альянса в координации военной помощи Украине, заявил генсек Йенс Столтенберг.
18:02
Юрист: страны должны содействовать друг другу в вопросах борьбы с терроризмом
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что Генеральная прокуратура (ГП) России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.
18:01
Минпросвещения: меры безопасности в детских лагерях будут усилены
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что меры безопасности в детских лагерях будут усилены.
17:58
«Урал» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России
«Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
17:57
Диетолог Дианова рекомендовала запивать лекарства только водой
Диетолог Нурия Дианова выразила мнение, что любые лекарства необходимо запивать только водой.
17:53
В Волгограде арестовали подозреваемых в убийстве мужчины подростков
Красноармейский районный суд Волгограда арестовал двух 15-летних подростков, которые подозреваются в убийстве мужчины.
17:52
МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией
МВД Финляндии до дальнейшего уведомления предлагает продлить закрытие автотранспортных пунктов пересечения на границе с Россией.
17:50
Педагоги и их ученики смогут принять участие в олимпиаде «Лица Сферума 2024»
Педагоги и их ученики смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума 2024». Об этом сообщает пресс-служба VK.
17:47
Психолог Девятка назвала телефон видом эмоциональной зависимости
Психолог Анна Девятка выразила мнение, что телефон — это вид эмоциональной зависимости.
17:43
Арбитр Левников не назначил пенальти в матче Кубка России после столкновения Мамина и Пиняева
Судья Кирилл Левников принял решение не ставить пенальти в матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом».
17:41
МИД Венгрии: роль НАТО в поставках на Украину втягивает альянс в войну
Координирующая в военных поставках на Украину роль НАТО втягивает альянс в конфликт с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.