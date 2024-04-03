Киев опасается проводить массовую мобилизацию из-за усталости населения от конфликта, заявил в интервью LCI бывший посол Франции в США Жерар Аро. Часть прозападной украинской молодёжи не желает воевать за Крым и Донбасс, с которыми себя не отождествляет, а в военное время большое значение имеют царящие в армии настроения.

Украина не проводит мобилизацию не только из-за отсутствия средств для подготовки и вооружения солдат, но и из-за усталости населения от конфликта, заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в эфире LCI. По его словам, в военное время нельзя недооценивать психологический аспект, который может повлиять на исход сражений.

Экс-дипломат утверждает, что часть прозападной украинской молодёжи не желает воевать за Крым и Донбасс, с которыми она себя не отождествляет. Он предполагает, что Украина не хотела придерживаться минских договорённостей, потому что эти регионы её не очень интересуют.