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Экс-посол Франции: украинская молодёжь не желает воевать за Крым и Донбасс

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Киев опасается проводить массовую мобилизацию из-за усталости населения от конфликта, заявил в интервью LCI бывший посол Франции в США Жерар Аро. Часть прозападной украинской молодёжи не желает воевать за Крым и Донбасс, с которыми себя не отождествляет, а в военное время большое значение имеют царящие в армии настроения.
Экс-посол Франции: украинская молодёжь не желает воевать за Крым и Донбасс
Youtube/LCI

Украина не проводит мобилизацию не только из-за отсутствия средств для подготовки и вооружения солдат, но и из-за усталости населения от конфликта, заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в эфире LCI. По его словам, в военное время нельзя недооценивать психологический аспект, который может повлиять на исход сражений.

Экс-дипломат утверждает, что часть прозападной украинской молодёжи не желает воевать за Крым и Донбасс, с которыми она себя не отождествляет. Он предполагает, что Украина не хотела придерживаться минских договорённостей, потому что эти регионы её не очень интересуют.
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источник
LCI Франция Европа
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