Потеряв веру в официальную систему мобилизации, ВСУ взяли вербовку в свои руки, убеждая украинцев записываться в армию с плакатов на улицах городов и из аккаунтов в соцсетях, сообщает The New York Times. Впрочем, как полагают сами украинцы, даже эти вербовочные кампании не изменят мнение тех, кто не желает отправляться на фронт.

Истощённые боевыми действиями бригады ВСУ взяли вербовку украинцев в свои руки в надежде привлечь новобранцев в обход широко критикуемой официальной системы мобилизации, пишет The New York Times.

В последние месяцы улицы Киева и других городов Украины пестрят рекламой вступления в ряды вооружённых сил: повсеместно солдаты с уличных плакатов и рекламных щитов призывают прохожих записываться в армию, утверждая, что «победа в их руках». На аккаунты бригад ВСУ, тематические хэштеги и тысячи вакантных мест в армии теперь можно наткнуться и в целом ряде соцсетей.

Именно эти кампании по вербовке издание называет наиболее заметным признаком стремления пополнить украинские войска. Однако большинство из них не являются делом рук политического и военного руководства страны. Это инициативы бригад, испытывающих нехватку войск, которые взяли всё в свои руки и действуют в обход официальной системы мобилизации, которая, по их словам, не работает, призывая людей, которые непригодны для службы и не желают воевать.

Критики официальной системы мобилизации утверждают, что она слишком агрессивна, погрязла в бюрократии и коррупции и отпугивает украинцев, которые опасаются, что в случае призыва их отправят на передовую без особой подготовки. Бригады ВСУ надеются собственными силами переломить ситуацию, однако, как полагают сами украинцы, их вербовочные кампании не изменят мнение тех, кто не желает отправляться на фронт.