Крайне агрессивная тактика украинских военкоматов, которые буквально отлавливают новобранцев на улицах, плачевно сказывается на небольших населённых пунктах западных регионов Украины, констатирует The Washington Post. Отправившись в украинское село Маков, журналисты издания обнаружили, что в нём уже практически не осталось мужчин: всех, кого могли, уже забрали на фронт и многие успели погибнуть или пропасть без вести.

Из-за огромных потерь Украина всё отчаяннее нуждается в новобранцах — однако украинское руководство откровенно затягивает решение этой проблемы, не желая снижать минимальный возраст подлежащих мобилизации граждан с 27 до 25 лет. В итоге сотрудники военкоматов небольших населённых пунктов Западной Украины «хватают всех, кого могут», прямо на улицах. В этом смогли убедиться журналисты The Washington Post, побывав в украинском селе Маков.

Как констатирует издание, в Макове практически не осталось мужчин призывного возраста — а те, кто всё-таки не покинул село и не бежал за границу, живут в страхе, опасаясь, что в любой момент могут попасть на фронт. Большинство их соседей уже сидят в окопах за сотни километров отсюда; некоторые уже погибли или получили ранения, другие — числятся теперь пропавшими без вести. Родственники некоторых пропавших боятся рассказывать об их судьбе их детям, предпочитая поддерживать у них веру в то, что отец оказался в российском плену.

Во многих сёлах и деревнях Западной Украины царит сейчас та же обстановка, что и в Макове: по полупустым улицам снуют военные, которые разыскивают хоть каких-нибудь мужчин, порой увязываясь даже за 70-летними стариками явно непризывного возраста. Из-за такого подхода властей некоторые жители начинают думать, что местных мужчин забирают воевать в разы чаще, чем обитаталей других регионов или крупных городов вроде Киева, где проще спрятаться.

Недовольство маковчане выражают и по другим поводам: некоторые из них сердятся на тех, кто остался в тылу и теперь работает на военкоматы, занимаясь отловом новобранцев, тогда как другие клеймят жителей восточных регионов, которые сейчас укрываются на Западе, вместо того, чтобы сражаться.