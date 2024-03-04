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Times: в пограничном Ужгороде не утихают ночные тусовки, хотя молодёжь боится мобилизации

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Ужгороде, который расположен на крайнем западе Украины, молодёжь продолжает веселиться и пить в ночных барах, поскольку здесь до сих пор не введён комендантский час и нет риска пострадать от боевых действий. Однако местные жители опасаются офицеров, которые тоже заходят в ночные клубы и разыскивают там призывников, пишет The Times. Некоторые мужчины даже пытаются нелегально перебраться вплавь через реку в соседнюю Венгрию, причём иногда эти попытки заканчиваются смертельным исходом, отмечается в статье.
Times: в пограничном Ужгороде не утихают ночные тусовки, хотя молодёжь боится мобилизации
Wikimedia

В Ужгороде, который расположен на крайнем западе Украины, молодёжь продолжает как ни в чём не бывало веселиться и пить в ночных барах, поскольку здесь до сих пор не вводился комендантский час и практически нет риска пострадать от обстрелов. Однако местные жители опасаются офицеров, которые тоже заходят в ночные клубы и разыскивают там призывников, пишет The Times.

Поскольку конфликт затягивается, Киев решил ввести более жёсткие наказания для тех, кто уклоняется от прохождения военной службы. Но некоторые исключения всё же сохраняются, в том числе для лиц с высшим образованием — поэтому некоторые находят для себя лазейку в продолжении учёбы, поясняется в статье.

В соответствии с военным положением на Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет теперь запрещено покидать страну без специального разрешения. И пограничный Ужгород становится перевалочным пунктом для тех, кто пытается нелегально перебраться вплавь через реку в соседнюю Венгрию, причём всё чаще эти попытки заканчиваются смертельным исходом.

Кроме того, сюда перебираются из других регионов люди, которые хотят жить подальше от зоны боевых действий. В результате за последнее время население Ужгорода заметно выросло, при этом подскочила и арендная плата за недвижимость. И несмотря на риск насильственной мобилизации, ночные тусовки здесь не утихают, заключает The Times.

 

 

 

 

 

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Times Великобритания Европа
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