WION: украинские бизнесмены призывают пересмотреть проект закона о мобилизации

Представители украинских деловых кругов призывают власти пересмотреть проект закона о мобилизации, чтобы можно было смягчить потенциальные негативные последствия новых мер для экономики, которая уже и так работает в режиме выживания. Такое обращение поддерживают сотни различных компаний и профессиональных ассоциаций Украины, передаёт WION. Особенно их беспокоят положения закона, позволяющие военным бесконтрольно конфисковывать гражданские транспортные средства, а также переход на систему онлайн-уведомлений.

Перейдём дальше! Конфликт между Украиной и Россией продолжается уже третий год, и теперь появляется новое поле битвы — это экономика. Деловые круги не согласны с предложенным проектом закона, поскольку опасаются, что он может нанести вред и без того хрупкой экономике страны.



Европейская бизнес-ассоциация, представляющая около тысячи компаний, выразила обеспокоенность по поводу потенциальных экономических последствий этого законопроекта, который был представлен к обсуждению. Страна пытается найти хрупкий баланс между стремлением укрепить свой военный потенциал и в то же время защитить свою хрупкую экономику.



Давайте поговорим об этом подробнее. Предлагаемые законы о мобилизации появились в критический для Украины момент, учитывая, что в 2022 году её экономика сократилась на треть, прежде чем продемонстрировать какие-то признаки восстановления.



Украинский деловой совет, в который входят более 100 ассоциаций, призывает к пересмотру этого законопроекта, чтобы можно было смягчить его потенциальные негативные последствия для бизнеса, который уже и так действует в режиме выживания.



Особое беспокойство вызывают положения, позволяющие военным бесконтрольно конфисковывать гражданские транспортные средства, а также переход на онлайн-уведомления, что создаёт проблемы для предприятий, снабжающих вооружённые силы. И в то время как дискуссии разгораются, заинтересованные стороны подчёркивают необходимость обеспечить защиту и прозрачность в процессе мобилизации.



Технологический сектор, который вносит жизненно важный вклад в экономику Украины, также бьёт тревогу по поводу предлагаемых мер, которые повлияют на отсрочку для рабочей силы, включая онлайн-уведомления. А поскольку лишь около одного процента из 360 тысяч сотрудников этой отрасли получили рекомендации по отсрочке, растут опасения по поводу возможных сбоев в работе критически важных секторов.



Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.