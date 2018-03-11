Клинтон: Трамп питает довольно сильную симпатию к диктаторам Дональд Трамп действительно испытывает довольно сильную симпатию к диктаторам, завила в интервью India Today экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. При этом она выразила уверенность в том, что в случае с Россией и Владимиром Путиным дело не ограничивается одним лишь благосклонным отношением со стороны американского лидера. 11 марта 2018 India Today

Indian Express: победу правой партии в Индии «отметили» сносом памятника Ленину После того как правая «Индийская народная партия» одержала победу на парламентских выборах, её сторонники снесли бульдозером памятник Ленину в штате Трипура. В течение 25 лет до этого власть в этом штате находилась в руках марксистской партии, а статуя Ленина была установлена там в 2013 году в честь 20-летия правления левых, поясняет The Indian Express. 7 марта 2018 Indian Express

Times of India: Шарапову обвинили в мошенничестве с недвижимостью в Индии Жительница Индии обратилась с жалобой в суд на компанию-застройщика Homestead, с которой сотрудничала российская теннисистка Мария Шарапова, пишет The Times of India. Истец обвиняет спортсменку в том, что та «агрессивно рекламировала» жилой комплекс, который не был построен в намеченный срок. 4 ноября 2017 Times of India

Economic Times: учёные из России и Индии создали наночастицы против рака Российские учёные совместно с коллегами из Индии разработали наночастицы в форме звёзд, способные уничтожать раковые клетки, сообщает The Economic Times. В настоящее время они признаны самым эффективным и недорогим средством в фототермальной терапии, добавляет издание. 19 октября 2017 Economic Times

Times of India: индийский министр пообещала помочь российскому туристу-попрошайке Новость о том, что российский турист из-за блокировки его банковской карты был вынужден просить милостыню у входа в индийский храм, не осталась без внимания главы МИД Индии Сушмы Сварадж, сообщает Times of India. Она пообещала предоставить россиянину «всяческую помощь», подчеркнув при этом, что Россия является «проверенным временем другом» индийцев. 11 октября 2017 Times of India

Глава МИД Индии: дружба с Россией «прочна, как камень» На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Восточного экономического форума глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что дружба между двумя странами «прочна, как камень», и никто не может её пошатнуть. При этом Сварадж отметила, что Дели надеется на расширение экономических связей с российским Дальним Востоком. 7 сентября 2017 Hindustan Times

ET: Россия открывает свой Дальний Восток для Индии в ущерб Китаю Чтобы не позволить Китаю захватить свой Дальний Восток, Россия привлекает туда Индию, пишет The Economic Times. Из-за наплыва китайцев Москва обеспокоена возможным изменением демографической ситуации в регионе и хочет восстановить баланс за счёт привлечения Индии. С этой целью Россия предлагает Нью-Дели целый ряд привлекательных бизнес-проектов, отмечает издание. 30 августа 2017 Economic Times

India Today: министр энергетики похвастался российской дорогой, выдав её за индийскую Министр энергетики Индии Пиюш Гоял, комментируя в своём Twitter успехи местной программы уличного освещения, опубликовал фотографию российской трассы, сообщает India Today. Пользователи соцсети указали чиновнику на эту ошибку, после чего он удалил своё сообщение, заменив его другим — уже с индийскими дорогами. 21 августа 2017 India Today

HT: в День независимости Путин подарил Индии привилегированное партнёрство Владимир Путин поздравил Индию с Днём независимости и отметил, что отношения между Москвой и Дели «всегда строились на основе принципов дружбы и взаимного уважения». Президент высоко оценил достижения Индии на мировой арене и заявил о готовности России укреплять отношения «особо привилегированного стратегического партнёрства». 17 августа 2017 Hindustan Times

Hindu: Радж Капур очаровал не одно поколение россиян Легенда индийского кино Радж Капур ушёл из жизни почти три десятилетия назад, однако в России его по-прежнему любят и знают. Именно с него для многих началось знакомство с индийским кинематографом, пишет The Hindu. Несмотря на появление новых звёзд, россияне до сих пор считают Раджа Капура номером один в Болливуде и ценят его персонажей за правду жизни, которую ему удавалось в них вложить. 16 августа 2017 Hindu