Выбран интересный момент — WION о совместных учениях Белоруссии и Китая

Белоруссия и Китай проводят совместные военные учения вблизи границы НАТО, сообщает WION. В Пекине подчёркивают, что манёвры не направлены против какой-либо страны, однако, как отмечает телеканал, момент для них выбран интересный — на фоне саммита НАТО в Вашингтоне и вступления Белоруссии в ШОС.

Китай и Белоруссия проводят одиннадцатидневные военные учения. Место проведения: Брестская область, неподалёку от границы с Польшей — членом НАТО. Манёвры под названием «Атакующий сокол-2024» стартовали в понедельник на полигоне «Брестский» и завершатся 19 июля. Согласно Министерству обороны Белоруссии, вооружённые силы обеих стран отрабатывают серию тактических задач, в том числе ночное десантирование, преодоление водных преград и ведение действий в населённом пункте.

ЛИНЬ ЦЗЯНЬ, официальный представитель МИД КНР: Эти совместные учения китайской и белорусской армий проводятся в соответствии с ежегодными программами сотрудничества двух стран и являются нормальным военным обменом и сотрудничеством между Китаем и Белоруссией, которое соответствует международному праву и практике, и не направлено против какой-либо конкретной страны.

Момент, выбранный для проведения совместных манёвров, интересен по двум причинам. Во-первых, учения начались ровно за день до начала саммита НАТО в Вашингтоне, в котором принимают участие лидеры 32 стран, а основные вопросы на повестке дня — оказание Украине военной поддержки в продолжающемся конфликте с Россией, а также обозначение мер для вступления Украины в альянс.

Во-вторых, в преддверии учений Белоруссия вступила в возглавляемую Китаем и Россией Шанхайскую организацию сотрудничества, чья деятельность направлена на обеспечение безопасности в регионе. Тесные связи Минска и Москвы ни для кого не секрет: в 2022 году Белоруссия предоставила часть своей территории российским войскам в качестве одного из плацдармов для проведения военной операции на Украине.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.