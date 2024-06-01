Китайский генерал: США якобы развивают сотрудничество, но на деле сеют раскол для сохранения своего превосходства

Индо-тихоокеанская стратегия США претендует на развитие сотрудничества, но на самом деле создаёт «эксклюзивные клубы», которые сеют раскол в регионе с целью сохранения американской гегемонии, заявил китайский генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн. С такой критикой он выступил в ответ на слова Ллойда Остина о совместных учениях с Филиппинами и позиции Китая в этой связи, пишет The Wall Street Journal.

Выступая в субботу на саммите по безопасности в Сингапуре, министр обороны США Ллойд Остин дал понять, что администрация Байдена стремится снизить напряжённость в отношениях с Китаем, сообщает The Wall Street Journal. «Конфликт с Китаем, на мой взгляд, не является ни неминуемым, ни неизбежным», — заявил он. Вместе со своим китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем он подтвердил планы по возобновлению прямых линий связи в рамках усилий по снижению напряжённости и сохранению хрупкого сближения между двумя державами.

В то же время в своей субботней речи Остин подчеркнул неизменную поддержку союзников и партнёров США, которые всё больше и больше обеспокоены усилением военной активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил успехи в производстве двигателей для военной техники с Индией, а также значительное расширение совместных военных учений с Филиппинами, Таиландом и Индонезией. Не называя Китай, Остин сказал, что критики неизменно будут выступать против этих усилий. «Они будут продолжать отвергать верховенство закона и пытаться навязать свою волю с помощью принуждения и агрессии», — сказал он.

Китай выступил с жёстким ответом на высказывания Остина. Индо-тихоокеанская стратегия США претендует на развитие сотрудничества, но на самом деле создаёт «эксклюзивные клубы», которые сеют раскол, заявил генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн, заместитель начальника Объединённого департамента штабов китайских вооружённых сил. «Истинный мотив — свести различные малые круги в большой круг, который является азиатско-тихоокеанской версией НАТО, чтобы сохранить американскую гегемонию».

Цзин обвинил Остина в косвенной критике «законных операций Китая по защите наших прав». «США усиливают своё военное присутствие, чтобы заставить другие страны выбирать сторону, и продвигают расширение НАТО на восток», — сказал Цзин.