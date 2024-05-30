Швейцарский полковник: Запад демонстрирует слабость, умоляя Китай приехать на саммит по Украине

Когда Пекин предложил свой план урегулирования украинского конфликта, Запад отнёсся к нему крайне пренебрежительно. Теперь же союзники Киева умоляют Китай участвовать в швейцарской конференции по Украине. Но Пекин отказывается, справедливо отмечая, что без России никакой разговор о мире невозможен.

ДЭНИЭЛ ДЭВИС, ведущий канала Deep Dive: Прежде всего, позвольте узнать ваше мнение. Как думаете, какой будет реакция в Пекине (забудем на секунду о Вашингтоне)? Удастся ли Владимиру Зеленскому «пристыдить» председателя Си Цзиньпина, чтобы тот приехал на саммит направленный против его стратегического партнера Владимира Путина, с которым его связывают всё более крепкие отношения? Как он (Си Цзиньпин. — ИноТВ) отреагирует, когда увидит нечто подобное?

ЖАК БО, ветеран швейцарской разведки, полковник в отставке: Знаете, это своего рода парадокс. В 2002-ом году, то есть в 2022-ом, простите, Китай разработал план мирного урегулирования конфликта на Украине, к которому Запад отнесся крайне пренебрежительно. Никто и слышать об этом не хотел, поскольку Запад, разумеется, и слышать не хочет ни о каком соглашении и даже о мире — они хотели окончательной победы над Россией.

Сегодня стоит несколько иная проблема: они видят, что этот мир или эта победа не могут быть достигнуты и ищут стратегию выхода. Сейчас они умоляют Китай прийти и помочь. Это наглядная иллюстрация слабости Запада в данном вопросе. А китайцы, разумеется, весьма справедливо замечают, что если вы стремитесь к мирному соглашению или мирной конференции, то необходимо собрать за столом все заинтересованные стороны. Без России в мирной конференции просто нет смысла. Не знаю, каким в конечном итоге будет ответ касательно присутствия Китая на конференции в Швейцарии, но думаю, что Си Цзиньпин туда не приедет.

Дата публикации 29 мая 2024 года.