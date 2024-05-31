American Conservative: сближение России и Китая — явный провал США

Недальновидная политика американского истеблишмента подтолкнула Россию в объятия Китая. Союз этих двух евразийских гигантов грозит новой холодной войной за влияние в мире. И если продолжать двигаться по пути, намеченному Байденом и его компашкой, исход для Штатов будет не самый благоприятный, пишет The American Conservative.

Ещё совсем недавно целое поколение американских стратегов и дипломатов трудилось над тем, чтобы не допустить союза евразийских гигантов, России и Китая. Тогда понимали, что контроль на Евразией в конечном счёте означает контроль над миром, пишет The American Conservative.

Сразу после развала Советского Союза ожидалось, что Россия автоматически вернётся в лоно Запада. В 1993 году историк Джон Лукач писал, что «как только узбеки, туркмены, монголы, авангард китайцев, начнут продвигаться на запад, исторической задачей русских станет их сдерживание. Россия — новый рубеж того, что осталось от западной цивилизации».

Однако этим ожиданиям не суждено было сбыться, констатирует издание. Их разрушил — возможно, навсегда — проект американского истеблишмента по изоляции России, а затем по преданию её анафеме. Одним из наиболее важных последствий холодной войны и противостояния России и НАТО стал поворот России на Восток.

В результате государственного визита Владимира Путина в Китай 16 мая было сделано совместное заявление лидеров двух стран, в котором отмечалась обеспокоенность «расширением военных союзов и созданием военных плацдармов вблизи границ других ядерных держав».

Кроме того, был сделан акцент на растущее китайско-российское партнёрство, которое, по словам Путина, всегда основывалось на принципах равенства и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.

По возвращении в Москву министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что встречи Путина и Си Цзиньпина «подтвердили, что наше всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие превосходят традиционные альянсы прошлой эпохи».

Затем заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли объявил, что предстоящая конференция Форума сотрудничества Китая и арабских государств «позволит озвучить общее мнение Китая и арабских стран по палестинскому вопросу».

Рост дипломатического влияния заокеанских соседей не остался незамеченным в Вашингтоне, отмечает AC. И вот уже Байден, поддерживающий сегрегацию в бытность сенатором, пышно чествует президента Кении на государственном обеде.

А затем уже посол США в Кении заявила, что «на протяжении многих лет именно китайцы появлялись в Африке и в Кении», но сегодня у Вашингтона есть ясное «послание к Кении и всему континенту: Америка хочет быть вашим партнёром».

Белый дом фактически объявил о начале новой холодной войны, но уже за влияние в Африке. Теперь Кению включили в список «основных союзников, не входящих в НАТО», чьи вооружённые силы выигрывают от расширения доступа к американским военным технологиям и снаряжению. Тем не менее, пока не ясно, будет ли такой подход плодотворным, ведь до сих пор борьба за Африку давала неоднозначные результаты.

Внутри Соединённых Штатов, по мнению издания, последствия новой холодной войны будут вполне предсказуемы. ВПК будет продолжать обогащаться, при этом нисколько не помогая общей безопасности.

Вашингтон получил очень серьёзного противника в лице союза Москвы и Пекина. И если продолжать двигаться по пути, намеченному Байденом и его компашкой, то исход этого противостояния будет совсем не такой, как это было в первой холодной войне.