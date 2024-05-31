American Conservative: сближение России и Китая — явный провал США
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что расширение НАТО не было причиной конфликта на Украине.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье.
Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на саммите в Сингапуре признался, что не испытывает положительных эмоций от бесед со своим китайским коллегой Дун Цзюнем.
Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал RT, как привить ребёнку любовь к здоровой пище.
Ущерб от 34 инфекционных заболеваний в России за прошлый год составил более 1 трлн рублей, следует из данных доклада Роспотребнадзора.
Санкционировав удары по России, Запад фактически отменил в одностороннем порядке доктрину ядерного сдерживания, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
Руководство МВФ в ближайшие недели примет решение о выделении Украине нового транша в размере $2,2 млрд.
Страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих аналог системы SWIFT от Центробанка России.
С 1 июня иностранцы при въезде в Грузию обязаны иметь при себе медицинскую страховку, действительную на время пребывания в стране.
Двух сотрудников «Крокус Сити Холла» заподозрили в причастности к гибели людей в результате теракта.
В Виннице на Украине прозвучали взрывы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы фонда американского актёра Джорджа Клуни добиться ареста российских журналистов за рубежом проявлением русофобии и травлей по политическим мотивам.
Системы ПВО отразили атаку ВСУ в Белгороде и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Президент США Джо Байден постановил продлить на год приостановку действия таможенных пошлин на импорт стали с Украины.
В Салавате мужчина выпал из окна с третьего этажа на скамейку, встал, порычал и ушёл.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина погиб от удара молнии в подмосковной Балашихе, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.
Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Одесской области Украины прозвучали взрывы.
В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
Президент России Владимир Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Министерства юстиции России.
В Санкт-Петербурге до полудня 2 июня был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер Алексей Березуцкий прокомментировал новость о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов продолжит карьеру во французском ПСЖ.
Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич, бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич и нынешний рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин находятся в списке кандидатов на аналогичный пост в ЦСКА.
Департамент транспорта Москвы заявил, что работы на участке Сокольнической линии метро, где произошло ЧП, завершены.
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, что по итогам Открытого чемпионата Франции он может обогнать серба Новака Джоковича в мировом рейтинге ATP.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли 31 мая в республике, ещё три получили ранения в результате действий украинских войск.
В МЧС России заявили, что ведомство направило аэромобильную группировку для тушения пожара в Ростовской области.
Департамент транспорта Москвы опроверг данные о пожаре в поезде или тоннеле в метро на участке Сокольнической линии метрополитена.
Президент США Джо Байден прокомментировал обвинительный вердикт бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.
Перед поединком между чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадом прошла процедура взвешивания.
Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова прокомментировала ЧП на участке Сокольнической линии метро.
Российский конькобежец и призёр чемпионата мира получил паспорт Узбекистана с целью выступления за новую сборную.
Департамент транспорта Москвы сообщил, что пострадавших в результате ЧП на участке Сокольнической линии нет.
Мадридский «Реал» объявит о переходе нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайший понедельник, 3 июня.
Президент России Владимир Путин назвал безобразием инцидент в Красноярском крае, где у матери забрали детей из-за неработающей печки.
ЦСКА на своей площадке обыграл казанский УНИКС в третьем матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
На Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».
Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов Екатерину Дунцову*.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Премьер-министр России Михаил Мишустин образовал президиум российского правительства в новом составе.
Вольный борец и олимпийский чемпион 2020 года Гейбл Стивсон стал игроком клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Баффало Биллс».
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24» пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб города мобилизуют в ряды ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пригласил президента России Владимира Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы.
Руководитель программы МКС в NASA Дана Вигель сообщила о поломке системы сбора мочи на Международной космической станции.
Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции с Маттео Арнальди заявил, что крайне разочарован своим поведением на корте.
Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин заявил, что Россия с начала года нарастила экспорт зерна на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Игроки «Динамо‑2» из Махачкалы и футболисты, представляющие ставропольское «Динамо» устроили массовую драку в концовке матча 11‑го тура Второй лиги.