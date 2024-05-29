Профессор Сакс: США 30 лет занимались провокациями, игнорируя мирные решения

Конфликт на Украине произошёл после 30 лет провокаций США, когда Вашингтон ни разу не смог принять мир в качестве решения, заявил в интервью Tucker Carlson Network американский экономист профессор Джеффри Сакс. Он напомнил, что незадолго до начала украинского конфликта Россия предложила проект договора с США о безопасности, однако Вашингтон отверг эту инициативу.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, экономист: В 2021 году Путин встретился с Байденом, а затем после этой встречи он представил проект договора о безопасности между Россией и США, предложенный 15* декабря 2021 года. Его стоит почитать. Очень состоятельный документ. Я там кое с чем не согласен. Но это документ, который можно обсуждать на переговорах. Как я полагал, его суть — прекратите расширение НАТО. И я сам тогда звонил в Белый дом и сказал: «Не устраивайте из-за этого войну».



А с кем вы разговаривали?



ДЖЕФФРИ САКС: Я разговаривал с Джейком Салливаном и сказал: «Не устраивайте из-за этого войну. Нам не нужно расширять НАТО ради безопасности США. На самом деле это противоречит безопасности США. США не должны находится прямо у границ России. Именно так мы загоняем себя в третью мировую войну». «Нет, Джефф, не беспокойся. Никакой войны. Войны не будет. Не беспокойся. У нас есть дипломатические подходы». А я говорю: «Джейк, это же основа для дипломатии. Ведите переговоры».



Официальный ответ Соединённых Штатов звучал так: вопросы, касающиеся НАТО, не подлежат переговорам, и решаются между странами НАТО и кандидатами в НАТО, никакая третья сторона не принимает никакого участия и не имеет никаких интересов и никакого права голоса в этом вопросе. Россия абсолютно неважна. Опять же приведу аналогию: Мексика и Китай захотели разместить китайские военные базы на реке Рио-Гранде, а у США нет никакого права вмешиваться…



И никакого интереса в этом вопросе.



ДЖЕФФРИ САКС: … и никакого интереса в этом вопросе. И таковым был официальный ответ США в январе 2022 года. Так что не спровоцированный (о конфликте на Украине. — ИноТВ)? Не совсем…



А могу я спросить…?



ДЖЕФФРИ САКС: …Тридцать лет провокаций, когда мы ни разу не смогли принять мир в качестве ответа. Всё, на что мы были согласны: мы будем делать, всё что захотим и где захотим, и ни у кого в этом вопросе вообще нет никакого права слова.



Дата публикации 28 мая 2024 года.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)