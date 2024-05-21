Сакс: успехи Китая нервируют США, потому что они чувствуют угрозу своей гегемонии

Китай за последние десятилетия совершил феноменальные экономические преобразования, отмечает американский экономист Джеффри Сакс. Страна преодолела бедность и уверенно идёт к обогащению. И всё это нервирует американский истеблишмент, поскольку сильный Китай ставит под угрозу претензию США на управление миром.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, директор Центра устойчивого развития: Китай демонстрирует отличные результаты в экономическом развитии и техническом прогрессе. В период с 1980 года до сегодняшнего дня он осуществил феноменальные экономические преобразования — благодаря очень высокой экономии, очень упорному труду, невероятному повышению доступности и качества образования. Работа проделана потрясающая.





В расчёте на душу населения Китай остаётся беднее Соединённых Штатов и Европы, но прогресс колоссальный, повышение качества жизни огромно. Население Китая составляет 1,4 миллиарда человек — для сравнения: в США проживает 335 миллионов, вчетверо меньше, — и в абсолютном выражении размер китайской экономики больше, чем американской, если измерять в общепринятых международных ценах с поправкой на покупательную способность. Китай проделал хорошую работу.





Мы должны быть довольны, что 1,4 миллиарда человек вышли из бедности. Мы должны быть довольны, что Китай делает доступными фотовольтаику, электромобили и ветряные турбины по низким ценам — всё то, что делает возможным энергетическую и экологическую трансформацию. Вместо этого политика руководства нашей страны отмечена глубоким неврозом: Китай большой и успешный, а значит, непременно враг.





По сути Китай представляет угрозу для американской гегемонии. Это действительно так. Он не является угрозой для США. Он не угроза для вас или для меня и вовсе не угрожает захватить Соединённые Штаты! Но он ставит под угрозу претензию США на управление миром. И это вызывает невротическую реакцию.





Если хотите увидеть эту невротическую реакцию, откройте Foreign Affairs, журнал Совета по международным отношениям, организации американского истеблишмента. В каждом выпуске — «Мы всё ещё номер один? Что нам делать? Как не дать Китаю нас обогнать? Как нам сдерживать Китай?» Всё вокруг Китая. Не потому что Китай нам угрожает, но потому что Китай показывает, что мы не заправляем миром так, как нам бы хотелось это себе представлять.





Большая часть мира не тяготеет к Китаю, но говорит: «Не заставляйте нас выбирать: либо мы за вас, либо за Китай. Мы просто хотим жить. Хотим с Китаем торговать и поддерживать совершенно нормальные отношения. Хотим, чтобы китайцы помогли нам построить скоростную железную дорогу или новую энергосеть. Почему вы нам говорите, что сотрудничая в этом с Китаем, мы станем врагами для Соединённых Штатов?» Вот где у нас проблема.



Дата публикации 18 мая 2024 года.