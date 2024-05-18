Джеффри Сакс: для поддержания иллюзии власти США нужно вести вечные войны — а для этого приходится врать

Стремление США доказать всему миру, что они действительно глобальный гегемон, которому нет равных, приводит Америку к разжиганию бесконечных войн — а чтобы это как-то оправдать, необходимо прибегать ко лжи. Как объясняет американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью Гленну Гринвальду, люди всё прекрасно понимают и не одобряют концепцию «вечных войн», однако правительство продолжает стоять на своём, пресекая любые попытки народа озвучить правду.

Я бы отметил такой основной момент: главная проблема в том, что внешняя политика США противоречит интересам американского народа и, соответственно, завязана на непрерывной лжи. И это не новшество: ни в случае Украины, ни в случае Газы. Разумеется, подобное наблюдалось и по части войны в Ираке, и в отношении Сирии. Ну вот сколько американцев понимают, что Обама поручил ЦРУ свергнуть сирийское правительство? Это почти никем не обсуждается.

В основе американской внешней политики лежит убеждённость в том, что США должны быть глобальным гегемоном, который занимает неоспоримые позиции во всех регионах мира, не имеет соперников, господствует во всех сферах сразу: экономической, военной, технологической, дипломатической, финансовой — и так во всех частях света. Это мышление совершенно оторвано от реальности.

После второй мировой войны, может, действительно был такой непродолжительный период, в ходе которого США занимали господствующее положение, потому что не знали военной разрухи. Да, после распада Советского Союза был момент в истории, когда у США, можно сказать, не было соперников. Но реальное положение дел несколько сложнее, чем предполагает принцип «у США все карты на руках». И поскольку это не так, стремление прийти к такому раскладу порождает бесконечные войны.

Если бы у американцев спросили: «Американцы! Как вам идея вести бесконечные войны, чтобы США могли быть главной и неоспоримой силой во всём мире?», в ответ прозвучало бы: «С ума сошли? Отстаньте! Мне на работу надо, я детей растить пытаюсь! Хватит создавать нам такие большие угрозы, поднимать налоги, расходовать триллионы на военную сферу и так далее», — они бы ни за что на это не согласились.

Так что всё строится на лжи: «Мы должны вторгнуться в Ирак! В Сирии мы ни при чём — это всё русские! На Украине мы тоже ни при чём — это всё Путин и его неспровоцированные действия!», — можно продолжать бесконечно. До чего же жалкий нонсенс… Но поскольку в основе всего этого ложь, требуется ещё и избегать гласности, не допускать открытого обсуждения — при такой оголтелой лжи это непозволительно.

Вполне закономерно, что, когда хочешь сделать что-то невозможное, воплотить оторванный от реальности замысел — и это не то, чего хочет общественность и у вас при этом как минимум формально действует структура демократии (то есть проводятся выборы и предполагается, что у народа имеется некоторый голос), — приходится лгать. А когда приходится лгать, необходимо соблюдать конфиденциальность. Самое страшное преступление в Америке, как вам прекрасно известно, ведь вы активнее всех в нашей стране освещали эту тематику… самым страшным преступником выставляют того, кто рассказывает правду, позволяет ей просочиться или проливает свет на ложь.

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.