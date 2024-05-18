Джеффри Сакс: для поддержания иллюзии власти США нужно вести вечные войны — а для этого приходится врать
Я бы отметил такой основной момент: главная проблема в том, что внешняя политика США противоречит интересам американского народа и, соответственно, завязана на непрерывной лжи. И это не новшество: ни в случае Украины, ни в случае Газы. Разумеется, подобное наблюдалось и по части войны в Ираке, и в отношении Сирии. Ну вот сколько американцев понимают, что Обама поручил ЦРУ свергнуть сирийское правительство? Это почти никем не обсуждается.
В основе американской внешней политики лежит убеждённость в том, что США должны быть глобальным гегемоном, который занимает неоспоримые позиции во всех регионах мира, не имеет соперников, господствует во всех сферах сразу: экономической, военной, технологической, дипломатической, финансовой — и так во всех частях света. Это мышление совершенно оторвано от реальности.
После второй мировой войны, может, действительно был такой непродолжительный период, в ходе которого США занимали господствующее положение, потому что не знали военной разрухи. Да, после распада Советского Союза был момент в истории, когда у США, можно сказать, не было соперников. Но реальное положение дел несколько сложнее, чем предполагает принцип «у США все карты на руках». И поскольку это не так, стремление прийти к такому раскладу порождает бесконечные войны.
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