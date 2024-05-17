WION: США утроят производство неядерных авиабомб для поражения подземных объектов
Соединённые Штаты расширяют производство авиабомб массой 13,6 тонны, предназначенных для поражения ядерных объектов. Как сообщается, в ходе возможной войны в Западной Азии эта мощнейшая неядерная бомба может использоваться для поражения иранских ядерных объектов, находящихся глубоко под землёй.
Цель этой инициативы — значительно нарастить объёмы ежемесячного производства авиабомб Massive Ordnance Penetrator, также называемых разрушителями бункеров. Перед детонацией эти сверхтяжёлые боеприпасы способны преодолеть слой грунта и цемента толщиной более 60 метров. По данным американских ВВС, сброс авиабомб могут осуществлять стелс-бомбардировщики B-2 Spirit.
Сообщается, что инициатива будет реализована на армейском заводе по производству боеприпасов в Макалистере, который расположен в юго-восточной части американского штата Оклахома и занимает площадь 181 квадратный километр. По сообщениям, ежемесячные объёмы производства данных авиабомб на этом заводе должны быть утроены: с текущего показателя в две единицы до шести-восьми в будущем. Планируется, что завершение проекта будет отмечено официальным торжеством, запланированным на 30 июля.
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