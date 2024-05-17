WION: США утроят производство неядерных авиабомб для поражения подземных объектов

Вашингтон намерен увеличить производство неядерных авиабомб, способных преодолевать слой грунта и цемента толщиной более 60 метров и уничтожать ядерные бункеры. Как сообщает WION, данная инициатива — важный компонент более широкой стратегии США, направленной на предотвращение враждебных действий со стороны таких стран, как Иран.

Соединённые Штаты расширяют производство авиабомб массой 13,6 тонны, предназначенных для поражения ядерных объектов. Как сообщается, в ходе возможной войны в Западной Азии эта мощнейшая неядерная бомба может использоваться для поражения иранских ядерных объектов, находящихся глубоко под землёй.

Цель этой инициативы — значительно нарастить объёмы ежемесячного производства авиабомб Massive Ordnance Penetrator, также называемых разрушителями бункеров. Перед детонацией эти сверхтяжёлые боеприпасы способны преодолеть слой грунта и цемента толщиной более 60 метров. По данным американских ВВС, сброс авиабомб могут осуществлять стелс-бомбардировщики B-2 Spirit.

Сообщается, что инициатива будет реализована на армейском заводе по производству боеприпасов в Макалистере, который расположен в юго-восточной части американского штата Оклахома и занимает площадь 181 квадратный километр. По сообщениям, ежемесячные объёмы производства данных авиабомб на этом заводе должны быть утроены: с текущего показателя в две единицы до шести-восьми в будущем. Планируется, что завершение проекта будет отмечено официальным торжеством, запланированным на 30 июля.

Так или иначе, в чём же причина расширения производства этих авиабомб Америкой? Как отметил бывший глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи в интервью Bloomberg, наращивание производства авиабомб этого типа повысит возможности США эффективно поражать сильно укреплённые подземные объекты. Эти авиабомбы — важный компонент более широкой стратегии, направленной на предотвращение предполагаемых враждебных действий со стороны таких стран, как Иран.

США разработали тяжёлый бетонобойный боеприпас Massive Ordnance Penetrator в 2000-х годах — в ответ на появившиеся в те времена опасения по поводу того, что Иран укрепляет свои ядерные объекты путём строительства подземных бункеров. Соединённые Штаты продолжают производство этих боеприпасов в связи с растущей ядерной угрозой со стороны Ирана и недавним нанесением им ударов по территории Израиля.

Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.