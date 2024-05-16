Politico: ни французский, ни британский ядерный зонтик не защитит Европу от России

Эммануэль Макрон недавно намекнул, что Франция при необходимости может использовать своё ядерное оружие и для защиты европейских союзников, как обещала сделать и Великобритания. Однако сомнительно, чтобы Лондон нанёс удар по России ради защиты кого-то, кроме собственной территории, а у Франции не будет возможности для соразмерного ответа в случае российского удара, пишет Politico.

Недавно Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходима собственная ядерная оборона, чтобы противостоять российской ядерной угрозе, — и в этом деле, по его словам, Франция может сыграть жизненно важную роль. Правда, какую именно, он не уточнил, однако сослался на предстоящий саммит Европейского политического сообщества, который пройдёт в Великобритании, и пообещал провести всестороннее обсуждение того, как ядерные силы сдерживания Франции могут способствовать европейской безопасности. Макрон сказал, что надеется завершить это обсуждение «в ближайшие месяцы», пишет Politico.

Возникает вопрос: может ли Макрон намекать на нечто, подобное политике Великобритании? Она также является государством, обладающим ядерным оружием, но, в отличие от Франции, уже сформулировала свою политику по использованию собственных сил ядерного сдерживания для защиты своих союзников. Ядерные боеголовки Великобритании установлены на ракетах Trident, запускаемых с подводных лодок, одна из которых всегда находится в море, готовая по приказу запустить свои ракеты с ядерными боеголовками.

Между тем почти невозможно представить себе, что Великобритания применит своё ядерное оружие в случае нападения на союзника по НАТО, а не на саму Великобританию — или, тем более, что она нанесёт удар по российским городам. Во-первых, в этом случае Россия с большой вероятностью совершит ответную атаку по Великобритании. Во-вторых, запуск ракеты Trident грозит раскрыть местоположение подлодки, что позволит российским силам её уничтожить, и тогда у Лондона уже не будет возможности сдержать ядерную атаку на собственные берега.

У Франции больше ядерного оружия, чем у Великобритании, но Франция никогда не «передавала» своё ядерное оружие НАТО — оно предназначено только для защиты Франции. Впрочем, в 2020 году Макрон намекнул, что Франция может использовать его для защиты европейских союзников. Он сказал, что ядерное сдерживание является последним средством защиты жизненно важных интересов страны, но при этом добавил, что эти интересы теперь имеют европейское измерение. Однако сейчас Франция не располагает собственным тактическим ядерным оружием, чтобы обеспечить надлежащий ответ на применение такого оружия Россией.

Без США у Европы просто не будет соразмерного ответа на применение Россией тактического ядерного оружия. И несмотря на то что Франция обладает большим ядерным арсеналом, чем Великобритания, это будет главным фактором, который воспрепятствует нанесению Францией ядерного удара по России в защиту союзников. Россия просто не поверит, что Франция нанесёт ядерные удары по её городам в ответ на тактические ядерные удары России, например, по военным базам в Прибалтике.

Ядерные зонтики Франции и Великобритании достаточно реальны — но на самом деле они довольно широки для того, чтобы прикрыть лишь сами эти страны.