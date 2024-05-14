Independent: «Как на Хиросиму» — сенатор Грэм предложил Израилю сбросить на Газу ядерную бомбу
Американский сенатор Линдси Грэм подвергся критике за то, что провёл параллели между войной в Газе и Второй мировой. Он дал понять, что Тель-Авиву необходимо нанести ядерный удар по палестинскому анклаву, пишет The Independent.
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