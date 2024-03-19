WP: «нам нужно больше людей» — американский сенатор призвал Киев отказаться от возрастных ограничений при мобилизации

Американский сенатор Линдси Грэм, который в прошлом месяце внезапно выступил против пакета помощи Киеву в размере $60 млрд, во время визита в Киев призвал украинских законодателей принять законопроект о мобилизации, сообщает The Washington Post. Кроме того, он раскритиковал наличие на Украине возрастного ограничения для отправки в армию.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал украинских законодателей поскорее принять законопроект о мобилизации, который расширит перечень граждан, подлежащих отправке в армию, сообщает The Washington Post. Кроме того, он также серьёзно усомнился в целесообразности освобождения от участия в боевых действиях мужчин моложе 27 лет.

«Надеюсь, что те, кто подлежат службе в украинской армии, в неё вступят. Я не могу поверить в то, что она с 27 лет, — сказал он журналистам. — Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить, и не с 25 или 27 лет».

«Нам нужно больше людей в строю», — добавил Грэм.

Даже несмотря на то что американские законодатели по-прежнему не могут прийти к собственному консенсусу по поводу помощи Украине, Грэм призвал Киев к быстрым законодательным действиям. Как отмечает издание, этот визит в Киев стал его первой поездкой в украинскую столицу с тех пор, как в прошлом месяце он внезапно выступил против пакета помощи Украине в размере $60 млрд.

Давая свои рекомендации по мобилизации, Грэм, который в понедельник встретился с Зеленским, не смог дать никаких гарантий относительно ожидаемого пакета помощи со стороны США. Вместо этого сенатор заявил журналистам, что он «как никогда оптимистичен по поводу того, что в скором времени из палаты представителей кое-что выйдет».

Украине уже не хватает солдат и боеприпасов, а Россия наступает на поле боя, недавно захватив восточный город Авдеевку. Новый украинский закон о мобилизации, который обсуждается уже несколько месяцев, предлагает снизить минимальный мобилизационный возраст в стране с 27 до 25 лет.