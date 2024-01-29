Mediaite: «чёртовы психопаты» — Такер Карлсон поставил диагноз сенаторам, предложившим напасть на Иран

Вашингтонские ястребы, включая сенатора Линдси Грэма, призвали разбомбить Иран в отместку за атаку на базу США в Иордании. Их идея вызвала критику со стороны экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, который весьма откровенно выразил своё мнение об излишне воинственных законодателях, сообщает Mediaite.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал законодателей- республиканцев, которые призвали бомбить Иран в отместку на нападение беспилотника на базу США в Иордании. По официальным данным, в результате атаки погибли 3 и получили ранение не менее 25 американских военнослужащих, пишет Mediaite.

Некоторые вашингтонские ястребы обрушились на администрацию Байдена за то, что она позволила подобному случиться. «Ударьте по Ирану сейчас же. Ударьте их посильнее», — призвал в соцсети X сенатор Линдси Грэм. «Возьмите на прицел Тегеран», — вторил ему его коллега Джон Корнин.

Но, по словам Mediaite, их идея, ведущая к обострению ближневосточного кризиса, явно пришлась не по душе Карлсону. «Долбанные психопаты», — написал журналист, высмеивая воинственных законодателей.