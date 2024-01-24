Danny Haiphong Оригинал

Скотт Риттер: США потеряли Глобальный Юг из-за дружбы с Израилем

Материал представлен в переводе ИноТВ
Поддержка военной кампании ЦАХАЛ в Газе дорого обходится Вашингтону, нанося ему серьёзный репутационный ущерб. В результате Америка утратила позиции на мировой арене, а её планы перетянуть на свою сторону развивающиеся страны «Большой двадцатки» пошли прахом, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Существует большой раскол между администрацией Байдена и израильтянами, между миром и израильтянами. Израиль сейчас действительно изолирован, как никогда раньше. И для него это опасно, ведь обычно произраильское лобби контролировали американские правящие круги, а это означало, что не имело значения, республиканец вы или демократ, потому что Израиль получал от американцев только хорошее.

Теперь так не происходит, потому что Израиль перестал быть чем-то, на что политики смотрят и говорят: «Он продвигает наши интересы. Он нам помогает». Израиль наносит ущерб Соединённым Штатам. Экономический коридор Индия — Ближний Восток, который должен был понравиться Израилю и, как предполагалось, помогать нам конкурировать с китайской инициативой «Один пояс — один путь».

В этом была вся суть этого проекта.

Впрочем, по-моему, мы с вами уже говорили об этом раньше. Железные дороги в ОАЭ и Саудовской Аравии, которые должны были создать этот коридор, построил Китай. И именно Китай возвёл порты и всё прочее. Так что это просто показывает глупость администрации Байдена.

Но дело в том, что они (власти США. — ИноТВ) действительно верят, что для того, чтобы быть актуальными в современном мире, мы должны позитивно взаимодействовать с Глобальным Югом, с развивающимся миром. Я думаю, можно вычесть G7 из G20 и получить G13. То есть страны, не входящие в «Большую семёрку», должны были быть на нашей стороне. Мы потеряли их всех. И это вредит нам прямо сейчас.

И впервые в современной истории Израиль воспринимается как ущерб для Америки. Считается, что Израиль наносит вред Америке. А это означает, что администрации Байдена приходится дистанцироваться от Биньямина Нетаньяху и его крайне правой правящей коалиции, которая правее, чем партия «Ликуд». Это фанатики. Это сумасшедшие. Это ребята, которые открыто пропагандируют геноцид, массовое убийство палестинцев.

Поэтому администрация Байдена, по сути, заявила: «Вы не можете продолжать делать то, что делаете в Газе. Вы должны прекратить бомбёжку мирных жителей и всё в таком духе». Так что, я думаю, им дали время завершить военную кампанию до конца года. Но вот плохая новость для израильтян: у вас может быть хоть 20 лет на завершение военной кампании, но вам всё равно надерут задницы, потому что вам уже сейчас их надирают.
 
Дата публикации 23 января 2024 года.
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Danny Haiphong США Северная Америка
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