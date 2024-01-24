Скотт Риттер: США потеряли Глобальный Юг из-за дружбы с Израилем
СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Существует большой раскол между администрацией Байдена и израильтянами, между миром и израильтянами. Израиль сейчас действительно изолирован, как никогда раньше. И для него это опасно, ведь обычно произраильское лобби контролировали американские правящие круги, а это означало, что не имело значения, республиканец вы или демократ, потому что Израиль получал от американцев только хорошее.
В этом была вся суть этого проекта.
Но дело в том, что они (власти США. — ИноТВ) действительно верят, что для того, чтобы быть актуальными в современном мире, мы должны позитивно взаимодействовать с Глобальным Югом, с развивающимся миром. Я думаю, можно вычесть G7 из G20 и получить G13. То есть страны, не входящие в «Большую семёрку», должны были быть на нашей стороне. Мы потеряли их всех. И это вредит нам прямо сейчас.
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