NBC: участившиеся атаки на базы США угрожают расширением ближневосточного конфликта

Проиранские силы атаковали военную базу США Айн-аль-Асад в западном Ираке. Подобные нападения на американскую армию на Ближнем Востоке, которые совершались уже более 140 раз с начала войны в Газе, вызывают опасения по поводу расширения конфликта в регионе, передаёт NBC.

К зарубежным новостям. Новое нападение на военную базу США в Ираке, одну из крупнейших в регионе, вызывает обеспокоенность по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке. С нами на связи из Тель-Авива корреспондент NBC Раф Санчес. Раф?

РАФ САНЧЕС, иностранный корреспондент NBC: Хосе, Центральное командование вооружённых сил США сообщает, что несколько американских военнослужащих проходят обследование на выявление черепно-мозговых травм после того, как множество баллистических снарядов и ракет были выпущены по авиабазе Айн-аль-Асад в западном Ираке. Часть ракет удалось перехватить, но другие всё же преодолели противовоздушную оборону, и военные говорят, что они всё ещё оценивают ущерб.

Атаку осуществила поддерживаемая Ираном группировка боевиков, известная как «Исламское сопротивление». И этот инцидент стал последним из более чем 140 нападений на американские базы на территории Ближнего Востока с начала войны в Газе.

Эта же авиабаза подверглась нападению со стороны Ирана четыре года назад в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Хосе?

Дата публикации 21 января 2024 года.