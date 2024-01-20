Reuters: британская полиция создала подразделение для противодействия угрозам со стороны Китая, России и Ирана

Правоохранительные органы Великобритании создали подразделение для противодействия угрозам, исходящим от враждебных государств, указав на Китай, Россию и Иран, сообщает Reuters. В первую очередь британская полиция обеспокоена дезинформацией в интернете в преддверии парламентских выборов и возможными заговорами с целью убийства диссидентов или политических оппонентов.

В преддверии всеобщих парламентских выборов, которые, как ожидается, состоятся в этом году, в Великобритании создано полицейское подразделение для противодействия угрозам, исходящим от Китая, России и Ирана, сообщает Reuters.

По словам главы контртеррористической полиции Великобритании Мэтта Джукса, сейчас угроза, исходящая от враждебных государств, «серьёзнее, чем когда-либо со времён холодной войны».

Джукс заявил, что в первую очередь правоохранительные органы обеспокоены рекордными объёмами дезинформации в интернете в преддверии выборов, а также возможными заговорами с целью убийства диссидентов или политических оппонентов. Так, за последние два года британской полиции стало известно о 15 прямых угрозах, которые были связаны с государственным аппаратом Ирана.

Кроме того, отмечается, что военные действия на Ближнем Востоке стали «моментом радикализации», который потенциально может подтолкнуть восприимчивых людей к терроризму.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих бомбардировок сектора Газа подразделение британкой полиции по борьбе с терроризмом зафиксировало беспрецедентный всплеск обращений в связи с распространением онлайн-материалов: было принято 3 тыс. обращений, из которых 700 были расценены как потенциально нарушающие закон.