Reuters: британская полиция создала подразделение для противодействия угрозам со стороны Китая, России и Ирана

17:30
Гладков: БПЛА ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая и повредил линию газоснабжения.
17:24
Премьер Словакии: Украина не является независимой страной, она под контролем США
Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS.
17:20
Ученик Тутберидзе Федотов выиграл чемпионат России по прыжкам
Фигурист Арсений Федотов стал победителем личного турнира среди одиночников на чемпионате России по прыжкам.
17:19
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги сработали в двух украинских регионах: в Днепропетровской и Харьковской областях.
17:17
Военная база сил коалиции США в Ираке атакована 20 ракетами
Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, используемая силами коалиции под командованием США, атакована более чем 20 ракетами.
17:14
Южная Корея сыграла вничью с Иорданией в матче Кубка Азии
Сборные Южной Кореи и Иордании не выявили победителя в матче группового этапа Кубка Азии 2024 года.
17:11
Закарпатская таможня: румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной
Протестующие румынские фермеры разблокировали пункт пропуска «Дьяково — Халмеу» на границе с Румынией, заявила представитель Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.
17:10
DSports: Месси и Ди Мария планируют сыграть за Аргентину на ОИ в Париже
Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси и полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария хотят сыграть на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.
17:08
Выброшенный из поезда кот Твикс, предварительно, умер из-за укуса и обморожения
Волонтёр Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение врачей, заявила, что выброшенный из поезда кот Твикс, предварительно, умер из-за укуса и обморожения.
17:00
Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач в двух регулярках
Нападающий «Динамо» Никита Гусев отметился уникальным достижением в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
16:57
Песков прокомментировал данные о возможном скором визите Путина в Турцию
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ данные о возможном визите российского президента Владимира Путина в Турцию в феврале.
16:54
Фицо заявил, что сообщит Шмыгалю о блокировке членства Украины в НАТО
Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем 24 января в Ужгороде объявит о блокировке членства Украины в НАТО.
16:47
Козловский — о борьбе с Галлямовым на командном ЧР: надеюсь, до драки не дойдёт
Выступающие в парном катании российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александр Галлямов поделились ожиданиями от командного турнира на чемпионате России по прыжкам.
16:47
В Минтранспорта России рассказали о новом транспортном национальном проекте
Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что новый национальный проект «Транспорт» может быть рассчитан до 2030 года.
16:39
Теннисист Зверев вышел в 1/8 финала Australian Open
Немец Александр Зверев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
16:38
Три человека пострадали в ДТП с участием лесовоза на трассе в Коми
Двое взрослых и один ребёнок получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей, включая лесовоз с прицепом, на трассе в Коми.
16:37
В Бердянске нашли польско-украинский центр антироссийской пропаганды
В Бердянске выявили деятельность польско-украинского центра, который занимался антироссийской пропагандой до начала специальной военной операции.
16:31
Гуменник, Дикиджи и Кондратюк вылетели в первом раунде чемпионата России по прыжкам
Завершился первый раунд личного турнира среди фигуристов на чемпионате России по прыжкам.
16:24
РБК: крупнейший в России завод томатной пасты заявил о нехватке семян помидоров
Гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев заявил о нехватке семян помидоров, отметив, что причиной стал запрет на импорт иностранного посадочного материала.
16:22
«Спартак» последним из клубов РПЛ вышел из зимнего отпуска
Сегодня, 20 января, игроки «Спартака» прошли медицинский осмотр после отпуска.
16:18
Съёмочная группа RT попала под обстрел на юге Ливана
Съёмочная группа RT попала под израильский авиаудар в 20 км от ливанской границы в районе Бурдж аш-Шамали.
16:15
Фигуристка Мишина — о прыжковом турнире: каждая ошибка очень дорого стоит
Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, высказалась о выступлении на чемпионате России по прыжкам.
16:08
Минстрой России: с 2025 года в модернизацию ЖКХ вложат 150 млрд рублей в год
Заместитель главы российского Минстроя Алексей Ересько заявил, что в рамках модернизации объектов ЖКХ сроком до 2030 года в России с 2025 года будут инвестировать 150 млрд рублей ежегодно.
16:06
Источник: уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте
Уборщицу на стадионе хоккейного клуба «Спартак» избили прямо на рабочем месте.
15:56
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины в ночь на 20 января обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате обстрела погиб мирный житель.
15:53
Глава ФГСР Свирин надеется узнать решение по допуску россиян к концу февраля
Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что надеется получить ответ от Международной федерации гребного спорта (World Rowing) по поводу условий допуска российских спортсменов на международные соревнования к концу февраля.
15:50
Реванш Емельяненко и Дацика может состояться в конце февраля
Яков Летов, менеджер российского бойца Вячеслава Дацика, прокомментировал возможный реванш своего клиента с Александром Емельяненко.
15:50
В Магадане из-за отпаривателя загорелась квартира в жилом доме
Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома в Магадане. Как сообщили в пресс-службе МЧС, к возгоранию привело короткое замыкание, вызванное отпаривателем для одежды.
15:45
Сальдо: ВСУ возобновили попытки переправиться на левый берег Херсонской области
Таяние льда на Днепре позволило Вооружённым силам Украины возобновить попытки переправиться на левый берег Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
15:40
Al Watan: один человек погиб, трое получили ранения при ударе Израиля по Дамаску
Один человек погиб, трое получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля по столице Сирии Дамаску.
15:36
Чесноков сравнил белорусскую теннисистку Соболенко с танком
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал своё мнение об игре второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
15:35
Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 24 927
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 24 927, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.
15:32
Tasnim: четыре военных советника КСИР Ирана погибли при ударе Израиля по Дамаску
Четыре военных советника Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли в результате атаки Армии обороны Израиля на столицу Сирии Дамаск.
15:27
Экс-генсек НАТО: поражение Киева позволит КНР и России определять порядок в мире
Россия, Китай и Иран будут определять порядок в мире, если Запад допустит поражение Украины в конфликте с Москвой. Такой точкой зрения поделился член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон, в 1993—2003 годах занимавший должность генсека НАТО.
15:25
Губерниев: Абаскаля могут позвать даже тренером по стрельбе к биатлонистам
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
15:17
Шевченко: лыжное прошлое научило меня раскладывать силы по дистанции
Представляющая Свердловскую область Наталия Шевченко рассказала, что помогло ей одержать победу в спринте на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.
15:17
Три человека пострадали в ДТП в Белгородской области
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Яковлевском районе Белгородской области. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили в региональном УГИБДД.
15:14
Фигуристы Осокина и Грицаенко выиграли чемпионат России по прыжкам
Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли личный турнир среди спортивных пар на чемпионате России по прыжкам.
15:05
Министр экономики Литвы предложила гражданам инвестировать в оборону страны
Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте выступила с инициативой брать денежные средства у литовских граждан в качестве одного из источников финансирования обороны страны.
15:02
Мишина и Галлямов не вышли в финал чемпионата России по прыжкам
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не вышли в финал личного турнира на чемпионате России по прыжкам.
14:58
Агент Барбоза: Абаскалю нецелесообразно менять «Спартак» на «Кадис»
Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
14:58
Захарова высмеяла слова главы офиса Зеленского об успешном контрнаступлении ВСУ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря об успешном контрнаступлении ВСУ, забыл уточнить, для кого именно. Так на его высказывание отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
14:55
Посол ОАЭ: США должны прекратить огонь в Газе, чтобы избежать региональной войны
Посол Объединённых Арабских Эмиратов в ООН Лана Нуссейбе заявила, что Соединённые Штаты должны прекратить огонь в секторе Газа, чтобы избежать региональной войны.
14:49
Из горевшего приюта для животных на Сахалине спасли 304 собаки и 55 кошек
Спасателям удалось вывести из загоревшегося приюта для животных «Пёс и кот» в Южно-Сахалинске 304 собаки и 55 кошек.
14:40
МО: ВС России за сутки сбили 20 украинских БПЛА и реактивный снаряд HIMARS
Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России за сутки сбили 20 беспилотных летательных аппаратов украинской армии, а также один реактивный снаряд HIMARS. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
14:39
СЭ: на тренера «Нефтехимика» Леонтьева напал неизвестный в Нижнекамске
Главный тренер ХК «Нефтехимик» Олег Леонтьев подвергся нападению в Нижнекамске.
14:39
Тренер Морено: я в «Сочи», возможно, благодаря Головину
Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено не исключил, что оказался в сочинской команде благодаря российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
14:30
Минобороны: ВС России поразили радиолокационную станцию IRIS-T ВСУ
Вооружённые силы России за прошедшие сутки поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства Германии.
14:27
Федотов: хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА уже этой зимой
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы защитник «Зенита» в зимнее трансферное окно присоединился к московской команде.
14:25
Минобороны: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 320 военных
Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Министерстве обороны России.