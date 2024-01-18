DM: Россия лишит Великобританию права рыбачить в своих водах, оставив британцев без трески

Великобритания рискует потерять один из своих основных источников трески и пикши и остаться без традиционного блюда «фиш энд чипс», сообщает Daily Mail. Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому Москва намерена разорвать с Лондоном соглашение от 1956 года и запретить ему рыбачить в своих водах.

Путин объявляет Великобритании «рыболовную войну», угрожая оставить британцев без традиционного «фиш энд чипс» — Россия намерена разорвать соглашение с Великобританией от 1956 года и запретить ей вылавливать рыбу в Баренцевом море, сообщает Daily Mail. Если президент России всё-таки подпишет законопроект, который уже поддержало правительство, Великобритания лишится одного из своих основных источников трески и пикши.

Как отмечает издание, огромное количество этих видов рыбы, продаваемой по всей Великобритании, традиционно добывается в российских водах — только в прошлом году в Баренцевом море британцами было выловлено 5,7 тыс. тонн рыбы. Этот законопроект, который России ещё предстоит утвердить, подразумевает, что русские будут иметь право использовать военные корабли для сдерживания любых британских траулеров, которые будут ловить рыбу в её водах, передаёт Daily Mail.