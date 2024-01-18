DM: Россия лишит Великобританию права рыбачить в своих водах, оставив британцев без трески

22:50
СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили два снаряда по Горловке
Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке два снаряда кассетного типа.
22:48
Гол Файзуллаева принёс Узбекистану победу над Индией на Кубке Азии по футболу
Сборная Палестины и команда ОАЭ сыграли в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.
22:48
NYT: ракетный потенциал Ирана заставил страны Запада задуматься об обороне
Ракетный потенциал Ирана, который был продемонстрирован в ходе недавних ударов, заставил западные страны задуматься о своей обороне.
22:37
Генсек ООН призвал Иран и Пакистан проявлять сдержанность и избегать эскалации
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
22:35
Пентагон: число атак на объекты США в Ираке и Сирии увеличилось до 140
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что число атак на американские объекты, расположенные в Ираке и Сирии, увеличилось до 140 с начала обострения ситуации в ближневосточном регионе.
22:31
Нигерия обыграла Кот-д’Ивуар на Кубке Африки по футболу
Сборная Нигерии нанесла поражение команде Кот-д’Ивуара в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу 2023 года.
22:25
Мелик-Гусейнов: я перфекционист, и каждая неправильно растущая травинка вызывает у меня вопросы
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что любит принимать участие во всех делах нижегородского клуба.
22:24
Сенат США принял резолюцию о предотвращении остановки работы правительства
Американский сенат принял новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства США для продления его финансирования до начала марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна.
22:20
Гендиректор «Пари НН»: флеш-интервью в РПЛ следует давать не только наставникам, но и рефери
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов уверен, что арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) должны публично разъяснять свои решения.
22:13
Венгрия возмутилась намерением ЕП подать в суд за разморозку её денег на ЕК
Будапешт прокомментировал намерение ЕП подать в суд на Еврокомиссию за разморозку денег Венгрии.
22:10
FT: арабские страны работают над решением конфликта Палестины и Израиля
Арабские страны планируют в скором времени представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание независимого палестинского государства.
22:05
Непомнящий в пятом туре потерпел первое поражение на турнире в Нидерландах
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от индийца Гукеши Доммараджи в партии пятого тура турнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
21:58
Число случаев кишечной инфекции в петербургской школе №260 возросло до 63
Число случаев кишечной инфекции в школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возросло до 63.
21:58
Замминистра обороны наградил журналистов, освещающих деятельность ВС России
Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков вручил ведомственные медали журналистам, освещающим деятельность российских вооружённых сил.
21:57
Белый дом: СВО не мешает США вести диалог с Россией по стратстабильности
Специальная военная операция на Украине не является преградой для взаимодействия Соединённых Штатов с Россией по стратегической стабильности, заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете по нацбезопасности Пранай Вадди.
21:48
«Ак Барс» обыграл «Ладу» в матче КХЛ, Кагарлицкий оформил дубль
Казанский «Ак Барс» на своём льду нанёс поражение тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:46
Дюжаррик: Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе в Нью-Йорке
Генсек ООН Антониу Гутерреш может встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на следующей неделе.
21:40
Мелик-Гусейнов заявил, что ему не понравился ни один матч «Пари НН» в нынешнем сезоне
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что нижегородская команда способна показывать более интересный футбол.
21:39
Глава МИД Литвы: ВСУ нужно предоставить 1 тысячу танков и 400 установок HIMARS
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис высказал мнение, что западным союзникам Киева необходимо предоставить Вооружённым силам Украины 1 тыс. танков и 400 установок HIMARS для успехов украинской армии.
21:35
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов считает Дзюбу великим российским футболистом
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба добился больших успехов в своей карьере.
21:31
Лидеры фракций ГД разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС России
Лидеры фракций Государственной думы разработали законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за распространение фейков о Вооружённых силах России.
21:25
Тарпищев — о победе Медведева над Руусувуори: создал головную боль и выбрался с честью
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен, что Даниил Медведев должен более уверенно обыгрывать Эмиля Руусувуори в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.
21:21
Лавров и глава МИД Сирии обсудили эскалацию ситуации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе встречи в Москве обсудили эскалацию ситуации в ближневосточном регионе.
21:18
Нетаньяху: остановка войны с ХАМАС нанесёт ущерб безопасности Израиля
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение войны против движения ХАМАС без достижения поставленных целей нанесёт ущерб безопасности Израиля на поколения вперёд.
21:14
Министр Лекорню: Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена поставлять Вооружённым силам Украины по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего 2024 года.
21:07
Продюсер: комик Гудков вернулся в Россию для решения налоговых вопросов
Комик Александр Гудков вернулся в Россию, чтобы решить имущественные или налоговые вопросы, сообщил продюсер Павел Рудченко.
21:05
Мостовой сообщил, что болеет за «Спартак» Жамнова в КХЛ
Двукратный чемпион СССР в составе футбольного «Спартака» Александр Мостовой признался, что болеет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за красно-белых.
21:02
Мэр Киева Кличко попросил у ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко попросил у властей Германии новую помощь на фоне критического положения Вооружённых сил Украины на фронте.
21:00
Жирков уверен, что у Кругового всё получится в ЦСКА
Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Юрий Жирков считает правильным решение защитника петербургского «Зенита» Данилы Кругового перейти в армейский клуб.
20:54
Аналитики ING: экономика Германии в 2024 году останется в рецессии
Экономику Германии в 2024 году ожидает период рецессии, заявил руководитель отдела макроэкономических исследований банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески.
20:53
Роспотребнадзор: в ВОЗ подтвердили неверность интерпретации слов о пандемии
В Роспотребнадзоре подтвердили недостоверность интерпретации об угрозе новой пандемии.
20:47
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Автомобильные пробки в Москве вечером в четверг, 18 января, достигли девяти баллов на фоне сильного снегопада.
20:45
Медведев поблагодарил досмотревших его матч с Руусувуори фанатов
Россиянин Даниил Медведев после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с финном Эмилем Руусувуори поблагодарил болельщиков, досмотревших его матч.
20:38
Байден: вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в конгрессе
Вопрос оказания дальнейшей помощи Вашингтоном Киеву упирается в меньшинство в конгрессе США, заявил американский лидер Джо Байден.
20:34
Каливод назвал «валидольным» матч Блинковой и Рыбакиной на Australian Open
Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал победу Анны Блинковой над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.
20:32
Историк Брайар: Франция пыталась убедить своих военных уезжать на Украину
Военный журналист и историк Лоран Брайар в эфире RT заявил, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих военнослужащих с определёнными специальностями увольняться из армии и отправляться на Украину в зону боевых действий.
20:28
Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ
Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ.
20:23
Белый дом: США опасаются кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР
Соединённые Штаты выражают своё опасение по поводу возможного кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР, заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди.
20:21
СКА проведёт первый матч на новой арене 11 февраля
Петербургский СКА проведёт первый домашний матч на новой арене в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 11 февраля с «Сочи».
20:20
В Москве выпустили тематические карты «Тройка» с картиной Сергея Андрияки
В Москве выпустили тематические карты «Тройка», посвящённые обновлению экспозиции в поезде «Акварель».
20:13
В Челябинской области завели дело по факту нападения собак на жителей
В Катав-Ивановске завели уголовное дело по факту нападения стаи собак на местных жителей, заявили в региональном СУ СК России.
20:11
Активисты восстановили панно в честь маршала Малиновского в молдавских Бельцах
Активисты организации NextGeneration восстановили панно, посвящённое герою Великой Отечественной войны Родиону Малиновскому в городе Бельцы в Молдавии.
20:11
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон TV»
Видеохостинг YouTube заблокировал канал кинорежиссёра Никиты Михалкова «Бесогон TV».
20:10
Мостовой: я всё жду предложения от «Спартака»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какой клуб хотел бы тренировать.
20:05
Жирков: в КХЛ я болею за ЦСКА
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, за кого болеет в хоккее.
20:03
Минюст России включил четыре украинские организации в перечень нацистских
Министерство юстиции России включило четыре украинские организации в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечении Победы советского народа в ходе Великой Отечественной войны.
19:56
«Краснодар» переподписал контракт с Сафоновым до января 2029 года
«Краснодар» переподписал контракт с голкипером Матвеем Сафоновым до января 2029 года.
19:53
Карцев перешёл в «Маккаби» после расследования его постов в поддержку Израиля
Израильский футболист Эден Карцев из турецкого «Истанбул Башакшехир» перешёл на правах аренды в тель-авивский «Маккаби» после начала в отношении него расследования из-за постов в социальных сетях о военном конфликте в Газе.
19:52
Базу США в Иракском Курдистане атаковали с помощью беспилотника
Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.
19:44
СК: в Подмосковье завели дело по информации об издевательстве над школьником
В городе Истре в Подмосковье возбудили уголовное дело после информации из Telegram-канала о том, что сотрудники школы применяли физическую силу к 11-летнему мальчику.