Deadline: Россия стала лидером по показам французского кино за 2023 год — Париж намерен укреплять отношения

По данным ежегодного отчёта Unifrance, на Россию пришлось 20% от общего числа международных показов французского кино, что поставило её на первое место среди других стран, сообщает Deadline. В результате таких неожиданных показателей французские кинодеятели всерьёз задумались об укреплении отношений с Россией в сфере киноиндустрии.
Согласно опубликованному во вторник ежегодному отчёту Unifrance о международных кассовых сборах за 2023 год, Россия стала лидирующей страной по показам французских фильмов за прошедший год: на неё пришлось 20% от общего числа международных показов французского кино. Как сообщает Deadline, в связи с подобными результатами французские агенты всерьёз задумались об укреплении бизнеса с Россией.
Такие показатели были достигнуты благодаря анимационному фильму «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», а также фильму «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Как отмечает издание, пока американские студии бойкотируют Россию, европейские компании имеют право решать этот вопрос в частном порядке, поскольку санкции ЕС не распространяются на киноиндустрию.
Однако подход французов резко отличается от позиции продюсеров и режиссёров таких стран, как Германия и Франция, где, как правило, сразу же следует категорическое «нет», пишет Deadline. По словам французского продюсера Бертрана Февра, ему, как и многим соотечественникам, «принципиально не нравится идея «границ» и препятствования продвижению фильмов на определённые территории, какими бы ни были причины». Он также выступает за сотрудничество с Россией и уверен, что «культура — это способ разрушить барьеры между людьми».
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