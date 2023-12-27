TF1: Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки в 100-ю годовщину смерти её создателя

С самого утра 27 декабря Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки сотрудников, сообщает TF1. В этот же день исполняется ровно 100 лет со дня смерти Гюстава Эйфеля. Посетителей призвали «изменить планы» и «отложить визит» — даже тех, кто заранее приобрёл билеты для посещения достопримечательности. Однако запланированные мероприятия всё же состоятся: вечером все желающие смогут наблюдать «исключительное шоу», посвящённое Эйфелю.
Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки сотрудников в день 100-летней годовщины со дня смерти её основателя, французского инженера Гюстава Эйфеля. Об этом сообщает французское издание TF1 со ссылкой на официальной сайт главной достопримечательности Парижа.
В эту среду, 27 декабря, знаменитый парижский монумент отмечает столетнюю годовщину со дня смерти своего основателя — ровно век назад Гюстав Эйфель умер в возрасте 91 года. Спустя сто лет число желающих подняться на башню по-прежнему находится на том же уровне, однако сегодня посетителей «ждало разочарование».
Как отмечает издание, сегодняшним утром некоторые сотрудники объекта объявили о забастовке. В результате на сайте появилось сообщение, в котором посетителей попросили «изменить свои планы» и «отложить визит» — причём даже тех, кто уже приобрёл билеты через интернет.
Как сообщает TF1, одновременно с этим появилась информация о том, что мероприятия по случаю столетия со дня кончины инженера всё же состоятся. В честь этого события запланировано «исключительное шоу»: сегодня вечером в социальных сетях, посвящённых Эйфелевой башне, будет транслироваться аудиовизуальный концерт, призванный «отдать дань уважения смелости и творческому гению Гюстава Эйфеля». По словам организаторов, это будет «совершенно новое и инновационное художественное представление с завораживающим диджейским сетом и грандиозным световым шоу».
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