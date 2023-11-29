Le Figaro: французским евреям приходится скрывать имена на фоне бытового антисемитизма

Французским евреям приходится скрывать свои имена из опасений дискриминации со стороны курьеров, таксистов, парикмахеров и других работников сферы услуг, пишет Le Figaro. По свидетельствам очевидцев, после обострения израильско-палестинского конфликта людей с еврейскими именами всё чаще отказываются обслуживать, оскорбляют или даже применяют к ним физическое насилие.

Из-за дискриминации со стороны водителей или курьеров некоторым французским евреям приходится менять свои учётные данные на платформах или удалять имена с почтовых ящиков, пишет Le Figaro. По словам одной из собеседниц издания, «когда твоя фамилия Леви или Коэн, в данный момент тебе лучше взять псевдоним». Как передаёт издание, с 7 октября этого года в стране было совершено 1500 антисемитских актов.

Согласно опросу, проведённому в январе 2022 года, определение себя как еврея в общественном месте во Франции является фактором риска и возможность подвергнуться агрессии. 74% французов еврейского вероисповедания или культуры говорят, что они хотя бы однажды сталкивались с антисемитским поведением, от насмешек до физических нападок. 48% опрошенных иногда не рискуют говорить, что они евреи, а 55% родителей просят своих детей не носить никаких отличительных знаков.

Яэль из департамента Сен-Сент-Дени рассказывает, что стала сталкиваться с отказом в обслуживании в парикмахерской, куда ходила более трёх лет, после смены владельцев заведения. По её словам, при личной встрече хозяйка салона заявила: «Я не смогу делать тебе причёску, потому что я поддерживаю Палестину, а ты еврейка».

Через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль семья, прибывшая из Тель-Авива, получила отказ от водителя такси в аэропорту Орли. «Грязный еврей! Если бы я взял тебя, я бы перерезал горло тебе, твоей жене и твоим детям», — сказал таксист отцу семейства. Из-за «страха возмездия» семья отказалась подавать заявление в полицию. С отказом в обслуживании, оскорблениями или несправедливым отношением на почве антисемитизма сталкиваются и другие пользователи такси и служб доставки.

Газете Figaro также стало известно о незаконном лишении свободы и избиении евреев водителем трансферного сервиса. Один из пострадавших признался, что также не стал обращаться в правоохранительные органы, так как его обидчик располагал семи его личными данными.

Инциденты случаются и на почте, особенно когда речь идёт об отправке посылок в Израиль. «Они часто прибывают очень долгое время спустя, иногда в плачевном состоянии, с зачёркнутым словом «Израиль», заменённым на слово «Палестина», — свидетельствует парижанка Ребекка. По её словам, часто посылки и письма, отправленные в Израиль, и вовсе не доходят до адресатов.