BFM TV: еврейская семья предпочитает обстрелы в Израиле антисемитизму во Франции

Даже после начала войны с ХАМАС Арман и Лесли Абитболь, летом репатриировавшие из Франции, чувствуют себя в Израиле в большей безопасности, передаёт BFM TV. Они признают, что здесь тоже есть враги, но они известны, тогда как во Франции это сложно понять из-за распространённости антисемитизма.

Арман и его жена Лесли в июле этого года переехали в Нетанию к северу от Тель-Авива. Они забрали с собой девятилетнего сына. Несмотря на нападение (ХАМАС на Израиль. — ИноТВ) 7 октября именно здесь, в воющей стране, они чувствуют себя в большей безопасности.

ЛЕСЛИ АБИТБОЛЬ: Вот, у него на голове кипа, он только что из школы. Носит цицит — ходит в религиозную школу, потому я не боюсь. Во Франции я бы никогда не позволила ему ходить с кипой — сразу бы сняла. Во Франции он никогда не носил цицит. Здесь первое, что я сделала, — надела ему кипу в аэропорту, как только мы сели. С тех пор он её носит постоянно. Здесь нет антисемитизма. Ненависть есть — мы это знаем, знаем, кто наши враги. Во Франции сейчас сложно понять, кто враг. Нам сложно понять, кто нас не любит, потому что во Франции замечаешь, что мало кто нас любит.

Они совсем не тоскуют по жизни в Лионе, хотя на первый взгляд их положение было комфортным. Она работала в торговле, а он — в финансовой сфере. Первый звоночек раздался в 2006 году во время демонстрации в поддержку палестинцев.

ЛЕСЛИ АБИТБОЛЬ: Нам пришлось закрыть магазины, мы видели, как демонстранты несли флаги Палестины и плакаты с надписями «Смерть евреям». Мы спросили у полицейских: почему не отбирают плакаты «Смерть евреям»? Нам ответили, что не могут ничего сделать. Тогда, в 2006 году, я впервые в жизни почувствовала себя не француженкой, а еврейкой.