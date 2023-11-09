Welt: Германия скорбит о жертвах Хрустальной ночи на фоне новой волны антисемитизма

В Германии проходят памятные мероприятия в честь 85-летней годовщины так называемой Хрустальной ночи, когда национал-социалисты устроили еврейские погромы по всей стране, сообщает Welt. И проходят они под знаком роста антисемитских настроений в ФРГ. На улицах немецких городов вновь звучат призывы к истреблению евреев, а в бундестаге идут дискуссии о том, как обеспечить им защиту, рассказывает немецкий телеканал.

В сегодняшний четверг, 9 ноября, в центре внимания находятся памятные мероприятия. Это день падения стены, но также 85-летняя годовщина ночи погромов, которые устроили национал-социалисты. Главное памятное мероприятие проходит в берлинской синагоге. К тому же в бундестаге идут обсуждения по поводу защиты еврейского населения. Этот день проходит под знаком войны в Израиле и роста антисемитизма в Германии. Ярче всего это проявляется на пропалестинских демонстрациях, на которых не только высказывается поддержка террористам ХАМАС, но и ставится под сомнение существование Израиля. Органы безопасности встревожены, о чём в своём сюжете сообщает Маттиас Хайнрих.

2500 человек молча идут по центру Кёльна. Во главе процессии — премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст. Люди скорбят о жертвах террора против Израиля, хотят выказать поддержку еврейским гражданам. Световая инсталляция показывает фотографии с заложниками ХАМАС. Евангелическая и католическая церковь призвали к участию в процессии.

ХЕНДРИК ВЮСТ, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии: Это знак солидарности, что нас больше — больше, чем тех, кто восхваляет террор ХАМАС на улицах Германии. Поэтому мы в Северном Рейне — Вестфалии внимательно рассмотрим возможность ограничения или даже запрета демонстраций ненависти. Это означает, что мы говорим «Больше никогда!» именно сейчас.

(Толпа скандирует.) «Свободу, свободу Палестине! Израиль бомбит!» Такие кричалки, абсолютно игнорирующие реальность, убийство евреев, слышат и во дворце Бельвю.

ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР, президент Германии: Я в ужасе от оправданий террора и антисемитской травли на наших улицах.

Президент Центрального совета евреев в Германии недоумевает, почему эти демонстрации на улицах Германии не запрещены. По его словам, того, кто прославляет терроризм, история ничему не научила: «Кадры с улиц Германии, на которых люди — в основном арабского происхождения — требуют уничтожения Израиля и истребления всех евреев, вызывают глубоко укоренившиеся страхи… Нам необходимо сформулировать на это чёткий правовой, а также общественно-политический ответ».

Эти страхи ощущают и еврейские сообщества в других странах. Например, во Франции. Там внимательно следят за тем, что происходит в Германии.

ХЕРБЕРТ ТРАУБЕ, переживший Хрустальную ночь Рейха: Я часто повторяю: «Больше никогда!» Десятилетиями эта фраза была лейтмотивом всего, что говорилось. Когда же я вижу, что вновь наблюдается подъём (антисемитских настроений. — ИноТВ) и то, что нет никакой массовой ответной реакции населения, меня это очень сильно беспокоит.

Сегодня 85-летняя годовщина так называемой Хрустальной ночи Рейха. Печальные воспоминания. И особенно они печальны потому, что бундестагу вновь приходится обсуждать вопросы защиты еврейского населения в Германии.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.