Washington Times: американские демократы воспитали бесчеловечное поколение

В США десятилетия левацкой идеологической обработки молодёжи создали монстра, которого власти не в силах контролировать, пишет The Washington Times. С начальной школы миллениалы и поколение Z впитывали понятия этнического разнообразия, равенства и инклюзивности, их обучали сопереживанию и пониманию, однако такое воспитание сделало их холодными и бесчеловечными людьми, которые ни в грош не ставят человеческую жизнь.

Вслед за нападением ХАМАС на Израиль по американским кампусам прокатилась волна антисемитских выступлений, которые обеспокоили Белый дом, пишет The Washington Times. Молодые люди проникаются идеями, которые не осуждают беспорядочное убийство женщин и детей, однако в этом нет ничего удивительного. Годы левацкой идеологической обработки создали монстра, которого власти не в силах контролировать.

Как рассказывает издание, с начальной школы миллениалы и поколение Z впитывали понятия этнического разнообразия, равенства и инклюзивности. Пропагандируемое левыми социо-эмоциональное обучение должно было открыть их миру чувств, а также научить сопереживанию и пониманию. Однако в результате выросли холодные и бесчеловечные люди, которые ни в грош не ставят человеческую жизнь, спокойно относятся к зверствам и продвигают культуру смерти.

Они выросли в мире, который отрицает человеческую сущность зародыша, который отбирает жизнь и называет это медицинской помощью, убивает стариков и инвалидов во имя сострадания, отмечается в статье. Профессора с левыми убеждениями, никогда не покидающие стен университетов, замалчивают убийства десятков миллионов невинных людей руками коммунистов, социалистов и фашистов. Они работают сверхурочно, чтобы переосмыслить эти идеологии в качестве американского консерватизма.

В настоящее время молодёжь учат моральной равноценности во имя плюрализма мнений и уважению взглядов других. Их учат, что объективной правды нет: левые придумывают жертв и подавляют личную ответственность, они манипулируют научными данными и называют их фактами. Национальные границы ничего не значат, соцобеспечение от рождения до смерти поощряется. Подкрадывающийся социализм, смерть личной собственности и растущая враждебность общества не считаются угрозами их будущему – ими являются изменения климата и превосходство белой расы.

В 2020 году Конференция по материальным претензиям евреев к Германии в ходе опроса выяснила, что даже в Нью-Йорке с его большой еврейской общиной более трети миллениалов и поколения Z либо не имеет мнения о событиях холокоста, либо считает, что они преувеличены или являются мифом. Более четверти респондентов заявили, что допустимо иметь неонацистские взгляды. В целом по стране более половины опрошенных молодых американцев не признали в Освенциме концлагеря, а 11% уверены, что холокост начали евреи.

За воспитанием молодёжи США стоят те же люди, которые поддерживали бойкот Израиля Лигой арабских государств, воинствующую цензуру, культуру жертвы, аборты по желанию и наркотики на каждом углу. Из своих подопечных они сделали марксистско-атеистское движение в американском обществе, которое преуменьшает ценность человеческой жизни. Это движение не выступает против Израиля — оно антиеврейское и в целом антирелигиозное и антиамериканское.

Подрастающее поколение всё чаще склоняется к нигилизму, который продвигается в вызывающих привыкание соцсетях, таких как Instagram* и TikTok. Марк Цукерберг с его левыми взглядами и враждебный Китай с его коммунизмом и атеизмом дают молодым американцам больше информации о мире за день, чем теленовости за месяц. Это не может не повлиять на их мировоззрение. Неудивительно, что, согласно исследованиям, многие студенты чувствует себя сегодня более одинокими, более депрессивными, пристрастившимися к порнографии и наркотикам, отмечает The Washington Times.