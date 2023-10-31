Guardian: в руководстве ЕС встревожены всплеском антисемитизма в Европе — и признают, что это «глубоко укоренившаяся» проблема

Директор Агентства Евросоюза по основным правам Майкл О'Флаэрти в интервью The Guardian предупредил о росте антисемитских настроений в Европе. По словам чиновника, европейцы по сей день реагируют на самые разные кризисы, включая не только кризис на Ближнем Востоке, но и, например, пандемию, рефлекторно вспоминая антисемитские штампы, — и это несёт серьёзную угрозу для еврейского сообщества Европы.

Евреям Европы по сей день угрожает «глубоко укоренившийся в европейском социуме антисемитизм». Такую оценку озвучил в беседе с корреспондентом The Guardian глава Агентства ЕС по основным правам Майкл О'Флаэрти.

Как разъяснил О'Флаэрти в интервью The Guardian, напряжённые моменты в жизни европейских стран до сих пор часто провоцируют у их граждан «антисемитскую реакцию». «Так было с пандемией, так есть с действиями России (в отношении Украины. — ИноТВ), и теперь это проявляется вновь: СМИ и общественные организации предупреждают о росте антисемитизма на фоне развития кризиса на Ближнем Востоке, — цитирует чиновника британское издание. — Я действительно считаю, что антисемитские штампы проникают в наше общество всякий раз, как перед ним встаёт серьёзный вопрос. Это в каком-то смысле показательный момент, демонстрирующий, что антисемитизм — это глубоко укоренившаяся в европейском социуме форма дискриминации».

По словам О'Флаэрти, судя по недавним опросам, около 90% европейских евреев считают, что ситуация с антисемитизмом действительно ухудшается. «То есть само еврейское сообщество также придерживается такой точки зрения. Более того, большинство из них говорят, что антисемитизм является главной проблемой в их жизни. Это весьма поразительный факт. Они не жалуются ни на занятость, ни на здравоохранение, ни на образование, ни на то, как сложно обеспечивать семью — а говорят именно об антисемитизме», — пояснил чиновник.

«Это — экзистенциальный вопрос в том смысле, что, когда мы спрашивали евреев, будут ли они думать о том, чтобы покинуть Европу, весьма существенный процент среди них отвечали, что будут. А что ещё тревожнее, если присмотреться к тому, кто эти евреи, — это преимущественно молодые люди», — предупредил О'Флаэрти.

Как отметил О'Флаэрти, европейское общество стремительно теряет память о холокосте, поскольку переживших его уже почти не осталось в живых, а без их участия доступно рассказывать об этой трагедии следующим поколениям европейцев становится трудно.

По информации The Guardian, свежее исследование, проведённое в шести странах Западной Европы американской общественной организацией «Антидиффамационная лига» (ADL), показало, что антисемитские взгляды сильнее всего распространены в Испании: с антисемитскими тезисами там широко соглашаются 26% опрошенных. Следом идут Бельгия (24%), Франция (17%), Германия (12%) и Великобритания (10%). Как установила ADL, в Восточной Европе ситуация с антисемитизмом хуже — к примеру, в Венгрии антисемитские взгляды демонстрируют 37%, а в Польше — 35%, однако там хотя бы наблюдается тенденция к спаду подобных настроений.