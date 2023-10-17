N-TV: как в годы нацизма — на домах евреев в Германии появились звёзды Давида

На домах, в которых проживают немецкие евреи, появились звёзды Давида, сообщает N-TV. Подобным знаком в своё врем пользовались нацисты. В связи с этим полиция усилила охрану всех еврейских и израильских учреждений. Также в Берлине звучат призывы депортировать всех мигрантов, которые поддерживают действия ХАМАС и осуждают Израиль, рассказывает немецкий телеканал.

Запрет на собрания их не остановил. В воскресенье около 1000 человек приняли участие в демонстрации и потребовали освобождения Палестины. Некоторые открыто выражают свою ненависть к Израилю. Произошли стычки с полицией и несколько задержаний. Ближневосточный конфликт привёл к росту напряжённости и в Германии. На прошлой неделе в берлинском районе Нойкёльн 14-летний школьник пришёл в школу с флагом Палестины. Таким образом он прославлял ХАМАС и террор против Израиля. Учитель вмешался, попытался забрать у него флаг, но несколько подростков помешали и повалили мужчину на пол. Теперь полиция ведёт расследование по факту причинения вреда здоровью.

Пропитанные ненавистью призывы и антисемитские шутки в классе. Многие учителя сообщают о том, что в основном именно подростки-мусульмане настроены враждебно по отношению к Израилю и евреям.

ШТЕФАН ДЮЛЬ, президент немецкой ассоциации учителей: Когда люди приезжают — особенно из арабского мира — всегда есть угроза, что в результате очень одностороннего и идеологизированного обучения в школе у них может быть абсолютно ложное представление, например, о том, что такое государство Израиль.

Но не только мусульмане разжигают в Германии ненависть к Израилю. Общее число инцидентов в целом растёт. Иногда это нападения на синагоги. Иногда физическое насилие по отношению к людям иудейской веры. В прошлом году власти зарегистрировали 2 600 антисемитских инцидентов по всей Германии. При этом чаще всего нарушители относились к праворадикальной среде. И, по-видимому, эта среда постоянно пополняется новыми членами. Исследование Фонда имени Фридриха Эберта показывает, что праворадикальные настроения проникают всё глубже в центр общества. Согласно этому исследованию, у каждого 12-го немца праворадикальный взгляд на мир, который он открыто признаёт.

БЕАТЕ КЮППЕР, специалист по социальным конфликтам: Праворадикальные взгляды и праворадикальная позиция — это уже больше не то, что скрывают. Люди говорят об этом уверенно, а иногда даже язвительно.

В связи с этим многие евреи в Германии начинают беспокоиться о своей безопасности. Сейчас полиция усилила охрану еврейских и израильских учреждений.

ДЕННИС ХАВКИН, представитель еврейской общины в Дортмунде: То, что сотрудники полиции находятся здесь целый день, то есть 24 часа семь дней в неделю, даёт чувство безопасности. Без сотрудников полиции это было бы, пожалуй, невыносимо.

Невыносимы и эти кадры, которые разошлись по интернету. На них видны звёзды Давида, нарисованные на дверях домов, как это происходило в годы нацизма. Немецкое правительство должно избрать чёткий курс, заявил генеральный секретарь СвДП в передаче Frühstart на канале N-TV.

БИДЖАН ДЖИР-САРАЙ, генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии: Очевидно, что эти люди отвергают наши ценности. Поэтому им не место в нашем обществе. И их необходимо депортировать.

Министр внутренних дел Фезер также чётко дала понять, что те, кто не имеет немецкого гражданства и при этом прославляет террористические действия ХАМАС, должны покинуть Германию.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.