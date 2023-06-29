Das Erste: нацистские лозунги и символы в школах стали проблемой для всей Германии

Учителя в одной из школ в Бранденбурге забили тревогу: они заметили учеников, вскидывающих руки в гитлеровском приветствии, расистские лозунги и свастики на автомобилях поблизости. Как сообщает Das Erste, после этого были собраны данные, которые показали: подобные инциденты в школах, похоже, стали для Германии общенациональной проблемой.

В конце апреля учителя из Бурга в Бранденбурге написали властям письмо, чтобы привлечь внимание к инцидентам правоэкстремистского характера в окрестностях их школы, отмечает немецкий телеканал Das Erste. В частности, они сообщили об учениках, вскидывающих руки в гитлеровском приветствии, расистских лозунгах и свастиках на автомобилях. Теперь появились первые цифры: подобные инциденты в школах, по-видимому, являются для Германии общенациональной проблемой.

Согласно информации политического журнала Kontrast на канале Das Erste, в период с 2018 по 2021 год треть преступлений правого характера, в которых были выявлены несовершеннолетние подозреваемые, произошла вблизи школ. Таков результат специального анализа статистики политически мотивированных преступлений, которую ведёт Федеральное ведомство уголовной полиции, сообщило правительство страны в ответ на небольшой запрос Николь Гольке, члена Бундестага от Левой партии.

За рассматриваемый период наблюдались ксенофобские, расистские или антисемитские высказывания или оскорбления, а также физические нападения. Наиболее частыми правонарушениями, упомянутыми в отчёте, были демонстрация гитлеровского приветствия и выкрикивание таких лозунгов, как «зиг хайль» и «хайль Гитлер». Кроме того, встречались граффити, каракули или царапины с соответствующими символами и лозунгами. Также изображения и сообщения часто отправлялись через мессенджеры. В своём ответе на запрос депутата Левой партии федеральное правительство не приводит конкретных цифр.

Министерство внутренних дел Германии сообщило телеканалу Das Erste, что специальный анализ был проведён вручную и для внутренних целей полиции. Поскольку существуют некоторые неясности, можно привести лишь приблизительные значения. В целом, преступления в этой сфере с несовершеннолетними подозреваемыми с 2018 по 2020 год находились в нижнем четырёхзначном диапазоне. Что касается конкретно школьной среды, то в 2018 и 2019 годах показатели находились в среднем трёхзначном диапазоне, в 2020 и 2021 годах — в среднем трёхзначном диапазоне.

После того, как в конце апреля стало известно о ситуации в школе в городе Бург в земле Бранденбург, по всей стране развернулась дискуссия о том, как такое могло произойти, отмечает Das Erste. Другие школы в Бранденбурге также оказались затронуты этой проблемой. В связи с этим ответственное школьное ведомство в Котбусе назвало 15 инцидентов правоэкстремистского характера в своём районе только за этот учебный семестр — все они должны наказываться как уголовные преступления.

Общенациональная картина позволяет понять, что «молодые люди впервые столкнулись с преступлениями правых, пропагандой, угрозами и насилием в школе и в своём окружении», отмечает координатор проекта ассоциации Opferperspektive в Потсдаме Анне Брюгманн. «Школы должны положить этому конец и донести до учеников, что преступления правого толка находятся вне закона», — призывает она. По словам Брюгманн, молодые люди выносят свой школьный опыт с собой в дальнейшую жизнь.

Снова и снова преступления также оказываются связаны с чатами в классе, в которых происходит обмен или распространение материалов правого характера, говорится в отчёте федерального правительства. По данным Министерства внутренних дел Германии, в 2019 году число преступлений такого рода резко возросло по всей стране: число преступлений, связанных со школьным чатами с участием хотя бы одного несовершеннолетнего подозреваемого, в 2018 году измерялось средними двузначными показателями, затем в 2019 и 2020 годах — в нижнем трёхзначном числе. В последующие годы, однако, это число снова снизилось, и в 2021 году оно находилось в высоком двузначном диапазоне. Правительство не располагает информацией о причинах роста числа правонарушений с правой подоплёкой.

«Это вызывает беспокойство, что у федерального правительства нет полной картины ситуации», — считает член Бундестага от Левой партии Николь Гольке. Она призывает срочно получить достоверные данные, чтобы иметь возможность оценить масштабы этой проблемы. Она также критикует то, что на данный момент школы и учителя часто остаются с проблемой наедине. «Федеральное правительство вместе с землями должно уделять больше внимания профилактике и борьбе с правым экстремизмом, — настаивает Гольке. — Необходимо любой ценой избежать ситуации, подобной той, что была в 1990-х годах».

Министерство внутренних дел ссылается на различные возможности превентивного характера для молодежи, такие как федеральная программа «Живи демократией!». Одной из целей программы является повышение педагогической компетентности учителей с правоэкстремистскими и антидемократическими убеждениями в обычных школьных структурах. Решительное противодействие всем антиконституционным усилиям является одной из основных задач федерального правительства, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.