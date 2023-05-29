TF1: во Флориде из школьных библиотек массово изымают «неподобающие» книги

Во Флориде из школьных библиотек по требованию общественности изымают книги, содержание которых может показаться неподходящим для детей, сообщает TF1. Как передаёт телеканал, под запрет попали многие известные комиксы и романы для подростков. При этом инициировать изъятие может кто угодно. Как поясняется в репортаже, за этим движением стоит консервативный губернатор штата Роб Десантис.

Графическую версию «Дневника Аны Франк» сочли неподобающей для детей, комиксы «Женщина-Кошка» или «Пересеполис» — слишком нескромными. Таже судьба постигла роман для подростков «Академия Вампиров» из-за откровенных сцен. Эти книги вместе с 222 другими были изъяты из школьных библиотек в одном из округов штата Флорида.

ДЖЕНИФЕР ПИППИН, член ассоциации Moms for Liberty: Люди не понимают, почему эти книги об 11 сентября были изъяты, но дело в том, что они содержат совершенно неподобающие сексуальные сцены.

С помощью ассоциации «Мамы за свободу» эта мать семейства борется за то, чтобы школьные программы были, по её словам, «адаптированы» под возраст каждого ученика.

ДЖЕНИФЕР ПИППИН: Дети порой слишком малы, чтобы читать книги по определённой тематике, о которой они должны сначала побеседовать со своими родителями. Я вздохнула с облегчением, когда эти книги убрали из школы. Это не цензура и не запрет, ведь вы можете получить доступ к ним в других местах.

С начала учебного года во Флориде потребовать изъятия книги или диска (из школьной библиотеки. — ИноТВ) вправе любой человек, а не только родители учеников. Достаточно заполнить двухстраничный формуляр. Необязательно даже читать произведение целиком.

ДЖЕНИФЕР ДЕШАЗО, директор по связям с общественностью школ округа Мартин, штат Флорида: Они должны объяснить причину, подтолкнувшую их протестовать против наличия книги в библиотеке. После этого у директора школы будет две недели на изучение заявления и информирование заявителя о своём решении.

У истоков этой культурной войны стоит ультраконсерватор Десантис, губернатор Флориды. Он подписал законы, запрещающие обсуждение в школе тем рабства, сегрегации, гомосексуальности и менструации, а также усилил родительский контроль над системой образования.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Наша школьная система должна служить образованию детей, а не их идеологической обработке.

Недавно одну из директоров школы во Флориде вынудили уволиться. Причина — урок в шестом классе, на котором показали фото скульптуры Микеланджело. Трое родителей учеников сочли, что это порнография.

Однако Флорида готовит ответ. Многие общественные организации пытаются выступать в защиту этих запрещённых книг. Именно это будет сейчас происходить в районной библиотеке.

АКТИВИСТКА: В этой книге говорится о ребёнке, у которого две мамы.

Здесь проходят встречи и дебаты, а запрещённые книги бесплатно предоставляются всем желающим.

РЕЙГАН МИЛЛЕР, член ассоциации Florida Freedom To Read: Я хочу, чтобы у моего ребёнка был доступ ко всей информации. Я думаю, что мы представляем большинство, ведь люди внимательно следят за тем, что мы делаем.

На собрании присутствуют родители, ученики, учителя, библиотекари и авторы запрещённых книг.

Дата выхода в эфир 27 мая 2023 года.