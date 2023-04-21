Libération: французское издательство перепишет романы Агаты Кристи в духе политкорректности

Издательство, которое публикует переводы романов Агаты Кристи на французский язык, подкорректирует текст произведений, чтобы там не встречалось выражений, которые могут быть сочтены оскорбительными для телосложения или происхождения персонажей, пишет Libération.

Французское издательство Éditions du Masque объявило, что французские переводы произведений Агаты Кристи будут «пересмотрены». В частности, оттуда удалят выражения, которые считаются оскорбительными для телосложения или происхождения персонажей, уточняет Libération.

Такая практика уже используется в других международных издательствах. Кроме того, исправить переводы просит сама компания Agatha Christie Limited, которая занимается работами писательницы.

О первых таких попытках переписать произведения Агаты Кристи сообщалось ещё в конце марта. В частности, издатель изменил или удалил описания некоторых иностранных персонажей. Например, в «Смерти на Ниле» героиня миссис Аллертон жаловалась на группу детей и высмеивала их носы, или в «Загадочном происшествии в Стайлзе» Эркюль Пуаро указал, что другой персонаж был «еврей, конечно».

А в 2020 году и вовсе детективный роман «Десять негритят», один из самых читаемых и продаваемых в мире, был переименован в «Их было десять».

Недавно возмущение в Великобритании вызвали изменения в детских произведениях английского писателя Роальда Даля. Упоминания про вес, психическое здоровье, насилие или расовые проблемы были удалены из таких произведений, как «Чарли и шоколадная фабрика» или «Джеймс и большой персик». После протестов издательство заверило, что продолжит публиковать оригинальные версии в специальном сборнике.

Приключения знаменитого британского шпиона Джеймса Бонда, написанные Яном Флемингом, также были переписаны на английском языке: оттуда удалили некоторые отрывки, которые считаются расистскими, пишет Libération.