Книги, памятники и не только они — ABC News показал, как на Украине избавляются от всего советского и российского

Многие украинцы в борьбе за самоидентичность стали избавляться от всего, что связано с русской культурой. В ход пошли памятники, названия улиц и теперь книги. Не щадят даже русских классиков, вроде Толстого и Чехова. Как отмечает ABC News, некоторые доходят до того, что полностью устраняют русский язык из своей речи.

За выстрелами и бомбёжками в некоторых частях Украины разворачивается другая битва. Украинцы в открытую отвергают русский язык и культуру. Некоторые доходят до того, что уничтожают русские книги и полностью устраняют русский язык из своей речи.

Многие жители Украины считают такой шаг необходимым для сохранения собственной культуры, пока силы Путина продолжают проведение спецоперации.

Корреспондент АВС Патрик Рибель с подробностями из Киева.

Сотни русских книг превратятся в кучу пыли. На этой бумажной фабрике на окраине Киева рабочие перерабатывают книги. Украинцы сдают десятки тысяч книг, которые не хотят больше видеть в своих домах после введения российских войск.

Полученную бумажную массу продают, а выручку направляют на фронт.

Здесь много советских книг. Много Ленина. Также много советских изданий классических русских писателей. Вот Пушкин, Чехов. Это, конечно, шокирует. Очень символично в контексте отказа от русской культуры.

Книги поступают отсюда. Этот киевский книжный магазин предложил украинцам избавиться от нежелательной русской литературы.

СОТРУДНИЦА МАГАЗИНА: Внизу не хватает места. Мы складываем их сюда и потом туда.

ПАТРИК РИБЕЛЬ: Здесь тонны две—три?

СОТРУДНИЦА МАГАЗИНА: Новые книги, классика, Толстой здесь. Украинцы уже поняли, что они отличаются от русских. Да, очень долгое время они говорили нам, что мы один народ. Но украинцы уже поняли, что это неправда.

Битва за определение украинской идентичности в самом разгаре. Владимир Путин оправдывает свою спецоперацию, настаивая, что Украина не была настоящим государством.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Мы никогда не откажемся от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ.

Украина веками управлялась из Москвы. Русский язык доминировал в качестве официального, а украинская культура и язык подавлялись. Сегодня большинство украинцев говорят на русском и на украинском.

Но начало спецоперации только усилило уже существующий разрыв. Миллионы украинцев отворачиваются от русского языка и культуры и принимают единую украинскую идентичность.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА МАГАЗИНА: Я хочу избавиться от всех книг на русском и купить новые на украинском. Мне стал противен русский язык, потому что я потеряла многих родственников на этой войне. И я хочу всё это выкинуть.

Недавнее исследование показало, что процент украинцев, которые считают украинский своим основным языком, вырос до 58 процентов. Только 15 процентов украинцев говорят, что в основном используют русский.

Более широкие усилия направлены на замену признаков прежнего московского господства. Украина снесла памятники русских правителей и сменила название улиц.

ПАТРИК РИБЕЛЬ: В истории есть много тёмных периодов, которые ассоциируются со сжиганием книг. Я думаю, некоторые люди, когда увидят это, подумают, что на Украине происходит что-то похожее. Что вы об этом думаете?

СОТРУДНИЦА МАГАЗИНА: Мы не сжигаем книги. Мы не выбрасываем их. Мы их не уничтожаем. Мы даём им вторую жизнь. Многие из этих книг утверждают, что Украины нет, что украинцы — не отдельная нация. Что её придумала Россия. Или что-то вроде того.

ПАТРИК РИБЕЛЬ: Вы, конечно, можете представить, что скажет Россия, когда они увидят подобные вещи.

СОТРУДНИЦА МАГАЗИНА: Мы никого не заставляем. Мы просто предложили, если хотите — приносите. И они принесли. Вот и всё.

Дата выхода в эфир 16 марта 2023 года.