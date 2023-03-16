«Предлагают начать третью мировую, чтобы её предотвратить»: American Conservative осудил кровожадность вашингтонских ястребов

Американские неоконсерваторы и либеральные интервенционисты активно эксплуатируют инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем. В частности, сенатор Линдси Грэм призвал сбивать все российские самолёты, приближающиеся к американским объектам в международном воздушном пространстве. Мало того, что его «гениальная идея» подталкивает Вашингтон к прямой конфронтации с Москвой, она противоречит сдержанному внешнеполитическому курсу Рональда Рейгана, авторитетом которого пытается прикрыться законодатель, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

«Вашингтонские интервенционисты чувствуют кровь в воде, надеясь, что недавнее развитие конфликта на Украине может втянуть США в прямую военную конфронтацию с Россией. Вот только в воде была не кровь, а всего лишь металл и механизмы американского беспилотника», — пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Накануне дрон MQ-9 Reaper, направляющийся к российской границе, был перехвачен двумя истребителями Су-27. Вскоре после этой встречи американский беспилотник упал в Чёрное море, напоминает автор статьи.

Министерство обороны России отрицает какие-либо нарушения со стороны своих пилотов. Согласно официальной позиции ведомства, истребители поднялись в воздух, чтобы идентифицировать беспилотник, у которого был отключен опознавательный транспондер. После перехвата аппарат потерял управление, что привело к его крушению.

Тем не менее, по мнению Девлина, случившееся имеет реальный потенциал для обострения кризиса. Вашингтонские ястребы знают об этом и не упустят ни секунды. Например, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм призвал сбивать российские самолёты, которые перехватывают американские воздушные суда, независимо от того, пилотируемые они или нет.

«Мы должны привлечь их к ответственности и сказать: «Если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолёт будет сбит», — заявил Грэм в эфире Fox News. При этом он воспользовался излюбленной тактикой республиканцев, когда они хотят выставить плохую идею хорошей: упомянул имя 40-го президента США.

«Что бы сделал сейчас Рональд Рейган? Он начал бы сбивать российские самолёты, если бы они угрожали нашим объектам», — предположил сенатор. Затем, обращаясь к Байдену, он сказал: «Если вы не измените своё поведение и не улучшите его, у нас будет третья мировая война».

Получается, что «гениальная идея» Грэма состоит в следующем: единственный способ избежать третьей мировой — начать её. Ведь очевидно, что убийство российских лётчиков приведёт к прямой конфронтации. Соединённые Штаты фактически окажутся в состоянии войны с Москвой, и когда она ответит, Америка втянет в конфликт остальную часть НАТО, рассуждает Девлин.

Грэм, неоконсерваторы и либеральные интервенционисты могут утверждать, что являются последователями внешнеполитического курса Рейгана. Но, как показывает практика, их познания ограничиваются лишь его доктриной о «достижении мира с позиции силы» и заявлением о том, что СССР — «империя зла», отмечает автор статьи.

В действительности же, по словам публициста, Рейган вёл себя сдержанно даже в более «безрассудной и жестокой» ситуации. Когда 1 сентября 1983 года Советский Союз сбил корейский авиалайнер, в результате чего погибли все находившиеся на борту, включая 61 американца и одного члена конгресса, американский президент не стал наносить ответные удары. Напротив, по его собственному признанию, он хотел избежать «чрезмерной реакции». «Месть — это не главная цель», — подчёркивал глава Белого дома.

«Рейган продолжал передислоцировать американские силы и средства в Восточной Европе, отозвал лицензию советской компании «Аэрофлот» на работу в США и сохранил санкции в отношении СССР. Рейган стремился к разумному, не вызывающему обострения привлечению к ответственности, чтобы холодная война оставалась именно такой, какой была, — холодной», — заключает Брэдли Девлин.