Politico: «нельзя терять время» — Запад спешно готовит ВСУ к весеннему наступлению

США и их союзники срочно перебрасывают технику и быстрыми темпами тренируют украинские войска. Вашингтон рассчитывает, что сотни боевых машин, массовые поставки боеприпасов и ускоренная подготовка солдат за рубежом позволит Киеву начать наступательную операцию в мае, пишет Politico.

Американские военные срочно перебрасывают технику и быстрыми темпами тренируют ВСУ в преддверии крупного наступления, которое ожидается в конце весны. «Украина не может терять время», — заявил на переговорах со своими коллегами министр обороны США Ллойд Остин, тем самым подчеркнув безотлагательность этих усилий, пишет Politico.

«Мы должны выполнить обещанные обязательства быстро и в полном объёме, — сказал глава Пентагона. — Они включают доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получали обучение, запасные части и техническую поддержку, которые им необходимы для использования этих новых систем».

По мере приближения весны всё большее беспокойство у американских властей вызывает сокращение украинских запасов боеприпасов, средств ПВО и живой силы. Но, по словам Пентагона, вне зависимости от стратегии Киева США хотят обеспечить ВСУ «оружием, необходимым для продолжения боевых действий», отмечает издание.

Между тем украинские военные жалуются на острую нехватку основных боеприпасов, включая миномётные и артиллерийские снаряды. Кроме того, только по официальным оценкам Вашингтона, конфликт унёс жизни более 100 тыс. украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат.

Многие из этих потерь приходятся на битву в Бахмуте (Артёмовске). Президент Владимир Зеленский настаивает на том, что его оборона является ключевой задачей. Хотя, по утверждению Остина, город имеет «скорее символическую, чем стратегическую и оперативную ценность», обращает внимание Politico.

Американские власти рассчитывают, что украинская армия начнёт наступление в мае. К тому времени Киев должен получить сотни единиц западной бронетехники, в том числе восемь машин, способных наводить мосты и позволять войскам переправляться через реки. Американские и европейские партнёры также перебрасывают огромное количество боеприпасов и 155-мм снарядов.

В феврале более 600 украинцев прошли в Германии пятинедельную программу, которая включала стрелковую и медицинскую подготовку, а также обучение манёврам на боевых машинах «Брэдли» и «Страйкер». Они уже вернулись на поле боя, и сейчас тренировку проходит вторая партия солдат, напоминает Politico.

В прошлом месяце Джо Байден исключил отправку Киеву истребителей F-16. Но американские чиновники работают над другими способами усилить ВВС страны, в том числе они пытаются установить современные ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности AMRAAM на советские МиГ-29 и оценивают навыки украинских пилотов, отмечает издание.

По информации Politico, за закрытыми дверями представители Вашингтона призывают ВСУ экономить артиллерийские снаряды и вести «более прицельный» огонь. Наибольшую тревогу у них вызывает ситуация в Артёмовске, где идут интенсивные бои.

По словам американских чиновников, Киев ещё не определился со стратегией, но фактически у него есть два варианта. Он может попытаться продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, чтобы отрезать российский сухопутный мост.

Официальные лица считают, что первый вариант является нереалистичным, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у ВСУ нет живой силы для успешной десантной операции. Поэтому, по мнению чиновников, более вероятным выглядит второй сценарий.

Вашингтон старательно делает вид, что не собирается указывать Киеву, как ему вести боевые действия. При этом руководители Пентагона утверждают, что предоставляемые техника и обучение позволят Украине «выиграть конфликт — где и когда она решит это сделать».

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США и их союзники предпринимают «значительные усилия» для укрепления ВСУ. «Повышенный боевой потенциал позволит украинскому руководству разработать и реализовать различные варианты в будущем, чтобы достичь своих целей и довести этот конфликт до успешного завершения», — подчеркнул он.